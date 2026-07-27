اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع دما‌های ۴۸ و ۴۹ درجه و بالاتر در استان هشدار نارنجی از فردا ششم مرداد ماه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از فردا سه شنبه ششم لغایت اواخر جمعه نهم مرداد ماه احتمال افزایش دمای هوا و وقوع دما‌های ۴۸ و ۴۹ درجه و بالاتر در برخی مناطق استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده احتمال گرمازدگی، افزایش مصرف حامل‌های انرژی، آتش سوزی در مراتع و مزارع و خسارت ناشی از تنش دمایی در کشاورزی و دامداری وجود دارد و توصیه می‌شود صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از تردد‌های غیر ضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب جهت جلوگیری از گرمازدگی، آبیاری مزارع در اوایل صبح یا اوایل شب انجام شود.