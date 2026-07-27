برداشت رطب نوبرانه در استان بوشهر آغاز شد
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از آغاز برداشت رطب نوبرانه با پیشبینی تولید ۸۰ هزار تن محصول خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کبری توکلی با اشاره به ظرفیت عظیم استان در تولید محصول راهبردی خرما، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۷ میلیون اصله نخل در ۳۷ هزار هکتار از زمینهای استان بوشهر وجود دارد که شهرستان دشتستان بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده و شهرستانهای تنگستان، دشتی و جم در رتبههای بعدی تولید محصول خارک، رطب و خرما قرار دارند.
وی با بیان اینکه برداشت محصول با رقم زودرس استعمران آغاز میشود، افزود: ارقام کبکاب و شهابی نیز از مهمترین ارقام نخیلات استان هستند که محصول آنها قابلیت عرضه بهصورت رطب در بازار را دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر درباره فرآیند برداشت توضیح داد: میوه نخل در سه مرحله خارک (نوبرانه)، رطب و خرما برداشت میشود که به دلیل افزایش دما و رطوبت، فاصله زمانی برداشت خارک و رطب در استان بسیار کوتاه است.
وی با اشاره به جایگاه استان بوشهر به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید خرمای کشور، تصریح کرد: سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول از نخلستانهای استان برداشت میشود که از این میزان، پیشبینی میشود امسال ۸۰ هزار تن آن بهصورت خارک و رطب نوبرانه باشد.
توکلی همچنین یادآور شد: سالانه حدود ۱۲۰ هزار تن خرما در سطح استان تولید میشود که بخشی از آن به مصرف داخلی و صادرات میرسد و حدود ۸۰ هزار تن از محصول تولیدی نیز بهصورت تازه (خارک و رطب) برای مصرف تازهخوری وارد بازار میشود.
گفتنی است عملیات برداشت خارک و رطب از نخلستانهای استان بوشهر که از اوایل مردادماه آغاز شده است، تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.