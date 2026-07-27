رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار نگهداری و توزیع سیگار قاچاق به ارزش بیش از ۶۵ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار نگهداری و توزیع سیگار قاچاق در شهرری خبر داد و گفت: در این عملیات بیش از ۴۳ میلیون نخ سیگار قاچاق به ارزش بیش از ۶۵ میلیارد تومان کشف و ضبط شد.

وی افزود: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، مأموران این پلیس موفق شدند محل نگهداری و توزیع مقادیر قابل توجهی دخانیات قاچاق را در محدوده شهرری شناسایی کنند.

سردار مهدی افشاری ادامه داد: بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد یک انبار در خیابان فدائیان اسلام، محل انبار مقادیر زیادی سیگار قاچاق و فاقد مجوز‌های قانونی است که موضوع در دستور کار تیم عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی گفت: مأموران پس از شناسایی دقیق محل و هماهنگی‌های لازم، در عملیاتی غافلگیرانه وارد انبار شده و مقادیر زیادی سیگار قاچاق را کشف و توقیف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد کالا‌های مکشوفه فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی بوده و به‌صورت غیرمجاز نگهداری و توزیع می‌شده است.