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رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار نگهداری و توزیع سیگار قاچاق به ارزش بیش از ۶۵ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار نگهداری و توزیع سیگار قاچاق در شهرری خبر داد و گفت: در این عملیات بیش از ۴۳ میلیون نخ سیگار قاچاق به ارزش بیش از ۶۵ میلیارد تومان کشف و ضبط شد.
وی افزود: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای تخصصی، مأموران این پلیس موفق شدند محل نگهداری و توزیع مقادیر قابل توجهی دخانیات قاچاق را در محدوده شهرری شناسایی کنند.
سردار مهدی افشاری ادامه داد: بررسیهای اطلاعاتی نشان داد یک انبار در خیابان فدائیان اسلام، محل انبار مقادیر زیادی سیگار قاچاق و فاقد مجوزهای قانونی است که موضوع در دستور کار تیم عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی گفت: مأموران پس از شناسایی دقیق محل و هماهنگیهای لازم، در عملیاتی غافلگیرانه وارد انبار شده و مقادیر زیادی سیگار قاچاق را کشف و توقیف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد کالاهای مکشوفه فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی بوده و بهصورت غیرمجاز نگهداری و توزیع میشده است.