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برای حفظ پایداری آب شرب شهر ربط الکتروپمپ شناور ایستگاه بینراهی کانیگویز تعویض شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سردشت از تعویض الکتروپمپ شناور ایستگاه بینراهی کانیگویز با هدف حفظ پایداری تأمین آب شرب شهر ربط خبر داد.
مهران علیخواه اظهار کرد: در پی بروز نقص فنی و از مدار خارج شدن الکتروپمپ شناور این تأسیسات، اکیپ تعمیرات و نگهداری امور آب و فاضلاب شهرستان با برنامهریزی و اقدام سریع، عملیات تعویض الکتروموتور و پمپ شناور را در کوتاهترین زمان ممکن به انجام رساند.
وی افزود: در این عملیات، تجهیزات معیوب از مدار خارج و تجهیزات جدید جایگزین شد و پس از انجام آزمایشهای فنی، ایستگاه مجدداً وارد مدار بهرهبرداری شد تا روند تأمین آب شرب بدون وقفه ادامه یابد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سردشت با اشاره به اهمیت تداوم خدماترسانی به مشترکان تصریح کرد: این عملیات به منظور جلوگیری از افت فشار و کمبود آب، ساعت ۵ بامداد و در کمترین زمان ممکن اجرا شد تا کمترین اختلال در شبکه توزیع ایجاد شود.
علیخواه خاطرنشان کرد: در حال حاضر آب شرب شهر ربط با کمیت و کیفیت مطلوب تأمین و در شبکه توزیع در اختیار مشترکان قرار دارد.