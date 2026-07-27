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انعقاد تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی گیلان و کمیته امداد استان برای ارتقای سطح سلامت مددجویان منعقد و در آن طرفین بر توسعه همکاریهای بهداشتی و درمانی برای جامعه هدف این نهاد حمایتی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، درنشستی که با محوریت توسعه همکاریهای مشترک و افزایش سطح خدمات سلامت محور به جامعه هدف کمیته امداد برگزار شد تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی گیلان و کمیته امداد استان برای ارتقای سطح سلامت مددجویان منعقد و به امضا رسید.
این تفاهمنامه زمینههای همکاری مشترک در حوزههای بهداشتی، درمانی و حمایتی را برای جامعه هدف کمیته امداد فراهم خواهد کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با تأکید بر اینکه این دانشگاه کاملاً در خدمت مردم به ویژه جامعه محرومان و مستضعفان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارد، گفت: صرفه و صلاح نظام سلامت صرفاً معطوف به مردم است و هیچگونه صرفه شخصی در این عرصه مدنظر نیست.
محمدتقی آشوبی همچنین به ارائه خدمات گسترده در بخشهای مختلف از جمله تصویربرداری پزشکی و انجامامآرای اشاره کرد و افزود: خدمات خاصی در نظام سلامت دولتی گیلان ارائه میشود که در بخش خصوصی نمونه آن وجود ندارد؛ از جمله این خدمات میتوان به انجام سیتی آنژیوگرافی در بیمارستان حشمت اشاره کرد.
وی همچنین به فراهمشدن زمینه خدمترسانی به مردم استان به ویژه محرومان در حوزه فوقتخصصی درمان بیماریهای خاص در کشور اشاره و بر آمادگی کامل دانشگاه برای ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی به مددجویان کمیته امداد تأکید کرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان نیز با قدردانی از رویکرد تعاملگرایانه دانشگاه علوم پزشکی، گفت: پزشکان و کادر درمان بزرگترین قشر حامی کمیته امداد در سطح کشور و استان به شمار میروند و نقش آنها در ارائه خدمات به جامعه نیازمند بر کسی پوشیده نیست.
سید مجتبی جلالیپور افزود: این نهاد نیازمند توسعه همکاری با نظام سلامت به ویژه در بخش بهداشت است و مرام ، محبت و احساسات مجموعه سلامت کشور برای خانواده بزرگ امداد ستودنی و قابل قدردانی است.
وی با بیان اینکه فرهنگ یاور و خدمت رسانی در مجموعه علوم پزشکی استان نهادینه شده است، گفت: این فرهنگ موجب شده کادر درمانی همانند یک امدادگر در کنار مجموعه کمیته امداد باشند و بیشترین و مؤثرترین خدمات را ارائه دهند.