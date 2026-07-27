

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پنجمین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان بابل با تمرکز بر بررسی نحوه توزیع عادلانه سهمیه آرد، ارتقای کیفیت خدمات نانوایی‌ها و تسریع در روند تجهیز واحد‌های خبازی به سیستم‌های دوگانه‌سوز برگزار شد.



فرماندار ویژه بابل، در این جلسه گفت: تأمین پایدار، توزیع منصفانه و نظارت دقیق بر کیفیت پخت و عرضه نان از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است.



سید مصطفی میرتبار با بیان اینکه حوزه آرد و نان از حساس‌ترین بخش‌های خدمات عمومی است، افزود: نظارت مستمر، هدفمند و هوشمندانه بر روند تأمین، توزیع و مصرف آرد و همچنین عملکرد نانوایی‌ها باید با جدیت دنبال شود تا ضمن رعایت عدالت در تخصیص سهمیه‌ها، رضایت‌مندی مردم از کیفیت خدمات نیز افزایش یابد.

به گفته وی، هرگونه ضعف در این چرخه می‌تواند مستقیماً بر معیشت و آرامش عمومی مردم اثرگذار باشد.



فرماندار ویژه بابل با اشاره به ضرورت آمادگی زیرساختی نانوایی‌ها برای مواجهه با شرایط اضطراری، از پیشرفت قابل توجه طرح دوگانه‌سوز کردن واحد‌های خبازی خبر داد و گفت: از مجموع ۷۸۵ واحد خبازی فعال در شهرستان، ۴۱۶ واحد به سامانه‌های دوگانه‌سوز مجهز شده‌اند.



میرتبار افزود: همین تعداد از نانوایی‌ها به تجهیزات تولید برق اضطراری یا ژنراتور نیز دسترسی پیدا کرده‌اند تا در مواقع قطعی برق یا اختلال در تأمین انرژی، فرآیند پخت نان و خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

وی این موضوع را گامی مهم در راستای افزایش تاب‌آوری خدمات عمومی و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین نان در شرایط خاص دانست.

فرماندار ویژه بابل با تأکید بر اینکه تکمیل این طرح باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود، از متصدیان نانوایی‌هایی که هنوز به این تجهیزات مجهز نشده‌اند خواست همکاری بیشتری با دستگاه‌های مسئول داشته باشند.