وی با تأکید بر افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی، به‌ویژه فلزات راهبردی، گفت: توسعه اکتشافات و بهره‌برداری از ذخایر معدنی می‌تواند نقشی فراتر از اقتصاد نفتی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

فاطمی عقدا درباره دلایل عقب‌ماندگی اکتشافات معدنی گفت: در سال‌های گذشته، تمرکز اکتشافات بیشتر بر زون‌های شناخته‌شده و ذخایر سطحی بوده و به همین دلیل اطلاعات دقیقی از ذخایر موجود در اعماق زمین در دسترس نیست از این رو، تمرکز بر اکتشافات عمقی در زون‌های شناخته‌شده از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری است.

رئیس سازمان زمین‌شناسی نقش بخش خصوصی را در توسعه اکتشافات کلیدی دانست و افزود: با توجه به گستردگی فعالیت‌ها، مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند روند توسعه اکتشافات و بهره‌برداری از معادن را شتاب دهد.

وی با اشاره به اجرای «طرح تحول» در سازمان زمین‌شناسی گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، بررسی دقیق زون‌های دارای ظرفیت معدنی در دستور کار قرار گرفته و انتظار می‌رود بخش قابل‌توجهی از نتایج این طرح تا پایان امسال حاصل شود، این مطالعات، اکتشاف در اعماق چندصد متری زمین را نیز در بر می‌گیرد و می‌تواند افق‌های جدیدی از ذخایر معدنی کشور را آشکار کند.

فاطمی عقدا همچنین با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه گفت: سازمان زمین‌شناسی موظف شده است با استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه روش‌های پیشرفته هوایی، ساختار‌های زیرسطحی را شناسایی کند؛ اقدامی که دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر از ذخایر معدنی و توسعه هرچه بیشتر بخش معدن را امکان‌پذیر خواهد کرد.