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دمای هوا در سراسر استان اصفهان تا پایان هفته جاری کاهش یک تا سه درجهای دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان گفت: دمای هوا در بیشتر مناطق استان در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سلسیوس کاهش دارد و این روند در روزهای سهشنبه و چهارشنبه نیز ادامه دارد و پس از آن در روزهای پایانی هفته دما ثابت خواهد ماند.
لیلا امینی افزود:دمای امروز شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات به ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد و تا روز جمعه پیش رو به علت افت دما، بیشینه به ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر کاهش خواهد یافت.
وی ادامه دارد: آسمان استان از امروز تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری، در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد شدید پیشبینی میشود.
امینی افزود: وزش باد در مناطق شرقی و شمالی استان با خیزش گردوخاک همراه است و احتمال کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا وجود دارد و خیزش گردوخاک بخشهایی از مرکز استان را نیز در برمیگیرد.
رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان ادامه داد:امروز بادرود از توابع شهرستان نطنز با ثبت بیشینه دمای ۴۶ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان است.