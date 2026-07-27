به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان گفت: دمای هوا در بیشتر مناطق استان در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سلسیوس کاهش دارد و این روند در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه نیز ادامه دارد و پس از آن در روز‌های پایانی هفته دما ثابت خواهد ماند.

لیلا امینی افزود:دمای امروز شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد و تا روز جمعه پیش رو به علت افت دما، بیشینه به ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر کاهش خواهد یافت.

وی ادامه دارد: آسمان استان از امروز تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری، در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

امینی افزود: وزش باد در مناطق شرقی و شمالی استان با خیزش گردوخاک همراه است و احتمال کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا وجود دارد و خیزش گردوخاک بخش‌هایی از مرکز استان را نیز در برمی‌گیرد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان ادامه داد:امروز بادرود از توابع شهرستان نطنز با ثبت بیشینه دمای ۴۶ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.