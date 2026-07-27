رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، گفت:برای مدیریت مساله زلزله در حد دانش روز دنیا یکی از اقدامات در حال انجام، احداث و توسعه و راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه هشدار سریع زلزله است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نصیری در حاشیه بازدید از سه شتاب‌نگار و یک لرزه‌نگار در روستا‌های نسا، آزادبر و سیجان و لرزه‌نگار درون‌گمانه‌ای با عمق ۱۰۰ متر در پارک نهج البلاغه که با همراهی نمایندگان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و نماینده موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران همراه یک عضو شورا انجام شد،گفت: در این برنامه، بازدیدی از شبکه شتاب نگاری منتخبی از ایستگاه‌های شتاب نگاری و لرزه نگاری که در اطراف گسل‌های شهر تهران احداث شده داشتیم. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به عنوان مسئولیت اجتماعی خود به کمک موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و پژوهشگاه بین المللی زلزله آمده است؛ دو موسسه‌ای که در واقع مراجع قانونی مرتبط با مسئله زلزله در پایتخت هستند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: توسعه شهر تهران در طول چند دهه گذشته چه پیش از انقلاب چه بعد از آن باعث شده که این توسعه در مجاورت و حتی بر روی پهنه‌های گسلی ادامه پیدا کند و در معرض و در مواجهه با ریسک زلزله قرار بگیرد. به هر حال اگر می‌خواهیم تهران یک شهر تاب آور در برابر زلزله باشد چاره‌ای نیست جز اینکه بدانیم که رفتار‌های این گسل‌ها در چه وضعی است و با واقعیت‌های فیزیکی و جغرافیایی و علمی این پهنه آشنا باشیم.

وی با بیان اینکه تهران دو گسل اصلی و چندین گسل متوسط و فرعی دارد، ادامه داد: گسل اصلی تهران گسل شمال تهران است که از اطراف شهر پردیس با گسل مشا تقاطع پیدا می‌کند و در منتها الیه شمالی تهران از سوهانک وارد تهران می‌شود و در منطقه ۲۲ از تهران خارج می‌شود و به سمت طالقان و کرج می‌رود. در جنوب تهران هم گسل‌های دوقلوی ری و کهریزک یا شمال و جنوب ری را داریم. علاوه بر این در وسط تهران هم در مناطق مختلف، گسل‌های متوسط و کوچک فراوان داریم.

راه‌اندازی سامانه هشدار سریع زلزله تا ۲ سال آینده

نصیری اضافه کرد: برای مدیریت مساله زلزله در حد دانش روز دنیا یکی از اقدامات در حال انجام، احداث و توسعه و راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه هشدار سریع زلزله است.

وی گفت: سامانه هشدار سریع زلزله سامانه‌ای بسیار پیشرفته و پیچیده و در واقع حرکت بر لبه‌های دانش و مبتنی بر فناوری روز دنیا و یک مقوله هایتک است. در دنیا حدود ۲۰ کشور در حال کار روی این مقوله هستند و کمتر از ۱۰ کشور توانستند این سامانه را به بهره‌برداری نهایی برسانند. تهران و درواقع ایران اگر بتوانند این سامانه را به افتتاح نهایی برسانند یکی از این ۱۰ کشور خواهد بود که بر اساس برآورد‌ها و اقدامات در حال انجام تا کمتر از دو سال دیگر این سامانه در تهران آماده بهره برداری خواهد شد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران یادآور شد: برای اینکه سامانه هشدار سریع زلزله را راه اندازی کنیم به ۵۰ شتاب نگار به عنوان سنسور‌ها و حسگر‌هایی که بتوانند لرزه‌ها یا وقوع زمین لرزه رو احساس کنند، نیاز است. زلزله دو موج دارد موج اولیه یا پرایمری (P) و موج ثانویه یا سکندری (S) که موج مخرب موج ثانویه است. موج اولیه مخرب نیست فقط شتاب نگار‌های ما آن را دریافت می‌کنند و این فاصله حالا ممکن است مثلاً بین پنج تا ۲۰ ثانیه بسته به کانون زلزله به ما زمان بدهد. اگر کانون زلزله جایی نزدیک تهران باشد مثلاً اگر منطقه رودبار قصران باشد شاید بین سه تا پنج ثانیه زمان داشته باشیم تا متوجه وقوع زلزله اصلی بشویم و اگر جایی مثل دماوند باشد شاید حدود ۱۰ تا۱۲ ثانیه وقت داشته باشیم و اگر جایی مثل فیروزکوه باشد شاید حدود ۳۰ ثانیه وقت داشته باشیم، اما برای زلزله‌های مخرب تهران زمانی در حدود ۱۰ تا ۱۵ ثانیه داریم تا اقدامات مهم برای جلوگیری از آسیب‌های ثانویه را انجام دهیم. از جمله قطع گاز و برق؛ آماده‌سازی بیمارستان‌ها و زندان ها، آتش نشانی ها، ایستادن قطار‌های مترو و اقدامات مرتبط در دستگاه‌های مختلف که تعداد آن‌ها به ۳۲ دستگاه می‌رسد.

وی با بیان اینکه درمجموع در تهران ۵۰ شتاب نگار توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران نصب شد، گفت: در تمام دوره‌های قبلی ۲۴ ایستگاه شتاب نگاری ساخته شده بود که در داخل آن سنسور شتاب نگار نصب شده بود، اما در این دوره از مدیریت شهری به تنهایی ۲۶ شتاب نگار جدید نصب کردیم و دو مورد از ایستگاه‌های قبلی هم که جانمایی‌های آنها ایراد داشت جابجا شدند.

نصیری در ادامه بیان کرد: برای نهایی کردن این کار به نرم افزاری نیاز بود که این اطلاعات حاصل از دریافت امواج زلزله توسط این شتاب نگار‌ها را آنالیز و تحلیل می‌کرد این نرم افزار که یک کار بسیار ارزشمند علمی بود توسط یکی از دانشگاه‌های داخلی با کمک پژوهشگران و دانشمندان سایر موسسات پژوهشی نوشته و تحویل سازمان شد، اما چون قانونگذار، وزارت علوم شامل موسسه دانشگاه تهران و یا پژوهشگاه بین المللی زلزله را مسئول راه اندازی سامانه هشدار سریع زلزله و مسئول بهره برداری از این سامانه می‌داند ما باید این سامانه را به آنها بدهیم تا این سامانه را بهره‌برداری برسانند. با رایزنی‌هایی انجام شده قرار بر این شد که تامین منابع مالی توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به نمایندگی از شهرداری تهران انجام شود و قراردادی با پژوهشگاه بین‌المللی زلزله ذیل وزارت علوم منعقد و ناظر قرارداد هم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تعیین شد و قرار شد که تا یک دوره زمانی کمتر از دو سال آینده این سامانه به بهره برداری برسد.

کاهش تا ۶۰ درصدی مرگ و میر با راه اندازی سامانه هشدار سریع زلزله

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اینکه مطالعات نشان داده که مرگ و میر بعد از زلزله در اثر راه اندازی سامانه هشدار سریع زلزله می‌تواند ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کند، عنوان کرد: مطالعات مختلفی که در کشور‌های مختلف جهان انجام شده این را نشان می‌دهد که سه کشور جهان (ژاپن، آمریکا و مکزیک) با وقوع زلزله بر اساس استفاده از شتاب نگارها، هشدار عمومی به مردم‌شان می‌دهند و هفت کشور دیگری که در حال کار روی این موضوع و سامانه هستند بیشتر روی اینکه زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی شان را به طور خودکار و اتوماتیک در لحظه وقوع زلزله مدیریت کنند متمرکز هستند.

وی در مورد مجموعه لرزه نگار‌های نصب شده نیز با بیان اینکه لرزه نگار‌ها برای سامانه‌های تخمین خسارت کاربرد دارند، توضیح داد: ایستگاه لرزه نگاری محل دقیق وقوع زلزله، عمق آن و ویژگی‌ها و بزرگای زلزله که چند ریشتر بوده و مواردی از این دست را به ما اعلام می‌کند. موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و پژوهشگاه زلزله حدود ۱۲ لرزه نگار در تهران و در کل کشور حدود ۱۰۰ لرزه نگار دارند که عمده آنها سطحی هستند یعنی در عمق نهایتاً یک تا دو متری زمین حفر و نصب شدند. اما ما در سازمان مثلا در یکی از ایستگاه‌ها لرزه نگار را در عمق صد متری نصب کردیم.

نصیری ادامه داد: برای تشخیص زلزله‌های بزرگ مشکل مهمی نداشتیم، اما برای زلزله‌های کمتر از دو ریشتر با توجه به نویز‌های محیط شهری برای لرزه نگار‌ها با توجه به سطحی بودن آنها قابل تفکیک نیست که لرزه‌ای که لرزه نگار ما حس کرده آیا یک زلزله ریز بوده یا یک نویز بوده است. بر همین اساس فرض بر این بود که مثلاً گسل جنوب تهران غیر فعال است یا بعضا اعلام می‌شد که گسل ری اصلاً گسل نیست.

تحول دانش زلزله شناسی در تهران با جانمایی ۶ لرزه‌نگار در عمق زمین

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اضافه کرد: در این دوره از مدیریت شهری از توسعه مطالعات لرزه نگاری به رغم اینکه وظیفه شهرداری نبود، کما فی السابق حمایت شد و در پنج نقطه تهران چاه‌ها یا گمانه‌هایی به عمق ۵۰ متر و یک مورد نیز به عمق ۱۰۰ متر، حفر و لرزه نگار‌ها درون آن نصب شد. این ۶ لرزه نگار که در عمق زمین قرار گرفت دانش زلزله شناسی در تهران را متحول کرد. مثلا ما در زلزله اخیری که در شهر پردیس شاهدش بودیم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به عنوان مرجع زلزله شناسی ۱۲ تا ۱۳ پس لرزه ثبت کرد بعد از اینکه لرزه نگار ما کارش را انجام داد ۲۳۰ پس لرزه ریز ثبت شد. یعنی یک تحول چشمگیر و یک انبوهی از داده‌های ذی قیمت علمی در حال ثبت است که نگاه‌ها به رفتار گسل‌های تهران را تغییر می‌دهد.

بهره‌مندی از اطلاعات لرزه‌نگار‌ها در ضوابط ساخت و ساز

وی خاطرنشان کرد: لرزه نگار‌ها و ثبت داده‌های آن می‌تواند ضوابط ساخت و ساز را عوض کند یعنی شما وقتی بفهمید یک گسل فعال است در بحث شهرسازی یک سری ممنوعیت‌ها ایجاد می‌کنید و ضوابط شهرسازی و ساخت وساز و مجوز‌ها را در آن نقطه تغییر می‌دهید.

زلزله در آینده قابل پیش بینی خواهد بود

محمدرضا حاتمی رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران هم در حاشیه این بازدید به خبرنگار شهر گفت: سامانه هشدار سریع که با همت شهرداری تهران راه اندازی شد یکی از الگو‌های خیلی خوب حمایت از بحث‌های علمی در کشور است واقعاً باید به تیم شهرداری تهران و سازمان مدیریت بحران شهر تهران تبریک گفت.

وی افزود: هر چه ایستگاه‌های لرزه نگاری و شتاب نگاری در کشور زیاد شود، شناخت ما از زمین از گسل‌ها و جابجایی‌ها بیشتر می‌شود و دانش ما را نسبت به منطقه‌ای که در آن قرار داریم افزایش می‌دهد.

حاتمی ادامه داد: شما اگر در بحث زلزله داده‌های خوبی داشته باشید می‌تواند کمک کند به شناخت بهتر آن منطقه و گسل‌ها و وقتی تعداد ایستگاه افزایش پیدا می‌کند ما می‌توانیم خرد لرزه‌هایی که در حالت طبیعی احساس نمی‌شود را ثبت کنیم و این در کار‌های مطالعاتی به منظور اینکه بفهمیم آیا در این منطقه گسل‌های فعالی وجود دارد یا خیر به ما کمک کند. این داده‌ها در تقسیم بندی‌ها و در آیین نامه‌هایی که برای ساخت و ساز نوشته می‌شود به ما کمک می‌کند تا با این کار خسارات زلزله را کاهش دهیم.

رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اضافه کرد: اگر در خیلی از کشور‌های پیشرفته به ویژه ژاپن مثلاً زلزله بین ۷ تا ۸ ریشتر هیچ خسارتی به مردم نمی‌زند، این مساله به آیین نامه‌های ساخت و ساز و دانشی که به علم زلزله منطقه خودشان کسب کردند بر می‌گردد. یعنی شما وقتی که می‌دانید بزرگی زمین لرزه در این منطقه می‌تواند فلان عدد باشد یا در مسیر گسل نباید ساخت و ساز بلندی داشته باشید آیین نامه‌ها را طوری تنظیم می‌کنید که مثلاً در حریم گسل شما این سازه را نسازید یا این سازه را با ارتفاع نسازید و وقتی در ساخت و ساز شما این مقررات را رعایت کنید، تلفات و خسارات کمتر می‌شود و آمادگی ما در برابر زلزله بالاتر می‌رود.

وی با بیان اینکه بحث شتاب نگار و سیستم هشدار سریع زلزله حرکت در مرز دانش است، یادآور شد: از زمانی که زمین لرزه اتفاق می‌افتد تا زمانی که موج مخرب آن که موج ثانویه است برسد، در این چند ثانیه شما در صورت اطلاع می‌توانید زودتر اعلام هشدار کنید تا مردم خودشان را آماده کنند یا مثلاً شبکه برق، گاز آب را از مدار خارج کنید و دستگاه‌های امدادی نیز آمادگی پیدا کنند تا حجم آسیب‌ها کاهش پیدا کند.

حاتمی در پاسخ به این سوال که آیا روزی می‌رسد که بتوان زلزله را پیش بینی کرد، گفت: به اعتقاد من بله، ولی نیاز به داده دارد. هر پدیده طبیعی‌ای قابل مدل کردن است یعنی شما باید ابتدا بتوانید این پدیده را مدل کنید. یعنی اینکه یک معادله چند مجهولی را حل کنید و تعداد مجهولات وقتی زیاد می‌شود تعداد معادلات شما باید بیشتر باشد تا بتوانید حلش کنید. اگر شما بتوانید این داده‌ها را ثبت کنید قطعاً می‌توانید معادلاتتان را حل کنید. مثلا اگر به جای ۶۰ ایستگاه لرزه نگاری ۶۰۰ یا ۶ هزار ایستگاه داشته باشیم، همزمان ۶ هزار دیتا و داده دارید و با این داده‌ها زیاد می‌توانید مجهولی که وجود دارد را دقیق‌تر تخمین بزنید و حل کنید. من اعتقاد دارم اگر شما سنسور‌هایی داشته باشید که حرکت و جابجایی گسل و دمای زمین، استرس و شتاب زمین را در نقاط مختلف ثبت کنند، این داده‌ها اگر دست به دست هم بدهد و از حالت محلی خارج شود و به صورت گلوبال اجرا شود و اگر هوش مصنوعی به کمک علم زلزله شناسی بیاید در آینده احتمالا می‌توان زلزله را پیش بینی کرد.

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله نیز در حاشیه این بازدید گفت: بازدیدی به همت شهرداری تهران و سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران از چند ایستگاه شبکه شتاب نگاری هشدار سریع تهران داشتیم.

انوشیروان انصاری با بیان اینکه کار‌های زیادی توسط شهرداری انجام و شبکه هشدار سریع زلزله راه‌اندازی شد، افزود: سامانه هشدار سریع ابزاری است برای کاهش اثرات زلزله با اعلام هشدار در ثانیه‌های اول وقوع زمین لرزه که می‌تواند نقشی جدی در کاهش تلفات، مجروحین و خسارت‌های اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم زلزله داشته باشد.

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بیان کرد: این یک اقدام خوب توسط شهرداری تهران است و پژوهشگاه زلزله هم به عنوان بازوی فنی در کنار شهرداری تهران قرار دارد و امیدواریم که ثمره این همکاری رسیدن به یک سامانه هشدار سریع کارا، قابل اطمینان و موثر در شهر تهران باشد تا تمام دستگاه‌های مرتبط که بیش از ۳۰ دستگاه را شامل می‌شود از ثمرات این سامانه استفاده کنند.

عضو شورای سالامی شهر تهران هم گفت: بازدید از مراکز و ایستگاه‌های شتاب نگار و لرزه نگار انجام شد که در بحث زلزله استفاده و کاربرد‌های بسیاری دارد. این شتاب نگار‌ها برای پیش‌بینی زمان وقوع زلزله برای بررسی محاسبات لرزه‌هایی که در گسل‌های مختلف شهر و استان تهران و در کشور به وجود می‌آید اهمیت بسیار بالایی دارد که وقتی اطلاعات آن جمع آوری می‌شود منتج به نتایجی می‌شود که برای مهندسین فنی قابل قضاوت و بررسی می‌شود که با گسل‌های فعال و غیر فعال چه رفتاری باید داشت و چه برنامه ریزی‌ای باید داشته باشند.

در این ۵ سال معادل ۲۰ سال گذشته پل‌های پایتخت مقاوم سازی شده است

حجت الاسلام سید محمد آقامیری افزود: در مدیریت شهری نیز با توجه به پیش‌بینی‌ای که وجود دارد که زلزله شهر تهران ممکن است دیر یا زود اتفاق بیفتد کار‌های زیادی انجام دادیم؛ از جمله بحث مقاوم‌سازی سازه‌ها و زیرساخت‌ها. یکی از این اقدامات مقاوم‌سازی پل‌های سطح شهر است که در گذشته یعنی در حدود ۲۰ سال پیش پیش بینی شده بود. حدود ۶۶ پل نیاز به مقاوم سازی داشت که ۲۴ پل از ۲۰ سال پیش تا قبل از شروع این دوره مقاوم سازی شده بود و از سال ۱۴۰۰ تا الان ما ۲۴ پل یعنی معادل ۲۰ سال گذشته را مقاوم سازی کردیم. برای مقاوم سازی سایر پل‌ها هم برنامه ریزی و طراحی انجام شده و مرحله به مرحله در حال اجرا است.

این عضو شورای شهر تهران درباره اهمیت مقاوم سازی پل‌ها گفت: بر اثر زلزله، احتمال شکستن ستون‌های این پل‌ها در اثر سست بودن و مقاوم نبودن‌شان وجود دارد و عملاً شکستن پل که بعضا از روی اتوبان‌ها و شریان‌های اصلی عبور می‌کند اتوبان را مسدود می‌کند در حالی که در بحث امدادرسانی در زلزله اولین چیزی که اولویت دارد باز بودن راهها است.

حجت الاسلام آقامیری با اشاره به بحث نوسازی بافت فرسوده و مقاومت این بافت در برابر زلزله نیز بیان کرد: در این دوره برای نوسازی بافت فرسوده هم طبقه تشویقی و هم پروانه رایگان دادیم تا مشوقی برای سرمایه‌گذاران بخش مسکن و نوسازی باشد.