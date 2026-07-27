نائب رئیس مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان البرز گفت: کانون‌های فرهنگی تبلیغی و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در استان البرز با اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی، ورزشی و اردویی، برای غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در فصل تابستان فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ،علی شریعتی نائب رئیس مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان البرز با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» با موضوع اوقات فراغت اظهار کرد: در سازمان تبلیغات اسلامی، نزدیک به ۳۰۰ کانون فرهنگی تبلیغی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و این مجموعه‌ها در طول سال برنامه‌های مختلفی را اجرا می‌کنند. با آغاز فصل تابستان، دغدغه خانواده‌ها درباره نحوه گذران اوقات فراغت فرزندانشان بیشتر می‌شود و به همین منظور، کانون‌های فرهنگی تبلیغی برنامه‌های متنوعی را برای این ایام تدارک دیده‌اند.

شریعتی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز ادامه داد: برنامه‌های اردویی، مسابقات، فعالیت‌های ورزشی، کلاس‌های آموزشی و فرهنگی، دوره‌های کامپیوتر، طراحی، نقاشی، خوشنویسی و سایر برنامه‌های مورد علاقه نسل جدید، از جمله محورهای فعالیت این کانون‌ها در تابستان است.

نائب رئیس مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان البرز با اشاره به ظرفیت مساجد در این حوزه بیان کرد: در استان البرز حدود ۸۰۰ مسجد وجود دارد که از این تعداد، بیش از ۴۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند.

وی با حضور در سیمای البرز گفت: برنامه‌های این کانون‌ها برای اوقات فراغت تابستان، متنوع‌تر از گذشته دنبال می‌شود و در همین راستا، با برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران کانون‌ها، مسیر و خط‌دهی لازم برای طراحی و اجرای برنامه‌های جذاب و متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان ارائه می‌شود.

شریعتی با اشاره به تغییر سبک زندگی نوجوانان پس از دوران کرونا تصریح کرد: پس از شیوع کرونا و حرکت فعالیت‌های آموزشی به سمت فضای مجازی، کودکان و نوجوانان انس بیشتری با تلفن همراه و فضای مجازی پیدا کردند و از سوی دیگر، برخی تحولات و شرایط اجتماعی نیز بر روحیه آنان تأثیرگذار بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها در حوزه اوقات فراغت در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۲ نهاد در حوزه اوقات فراغت فعالیت می‌کنند و نمی‌توان هیچ‌یک از مجموعه‌ها را به کم‌کاری متهم کرد، چرا که همه این نهادها در حال انجام وظایف خود هستند.