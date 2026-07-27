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رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با انتقاد از افزایش تا ۴۰۰ برابری تعرفه برق چاههای کشاورزی و تداوم خاموشیهای روزانه، هشدار داد که ادامه این روند تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی مواجه میکند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، پیمان عالمی در نشست خبری اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به افزایش تعرفه برق چاههای کشاورزی افزود: تعرفه برق که پیش از این با نرخ ۲۱ تا ۴۲ تومان محاسبه میشد، اکنون در برخی موارد به ۸ هزار و ۶۸۰ تومان رسیده و در برخی سطوح معادل افزایش تا ۴۰۰ برابری است.
وی گفت: در نتیجه این افزایش، قبوض برق برخی چاههای کشاورزی که پیش از این ماهانه ۴ تا ۵ میلیون تومان بود، اکنون به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و بسیاری از کشاورزان توان پرداخت این هزینهها را ندارند.
عالمی یکی دیگر از مشکلات این بخش را خاموشی روزانه چاههای کشاورزی دانست و افزود: قطع و وصل مکرر برق موجب اختلال در آبیاری، هدررفت منابع آب زیرزمینی، آسیب به الکتروپمپها، تجهیزات و حتی ریزش جداره برخی چاهها میشود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با انتقاد از اجرای یکسان برنامه خاموشی در سراسر کشور، تأکید کرد: مدیریت مصرف برق در بخش کشاورزی باید متناسب با شرایط اقلیمی، نوع کشت و نیاز آبی هر منطقه انجام شود.
وی با بیان اینکه تداوم این شرایط میتواند موجب کاهش تولید محصولات کشاورزی، افزایش مشکلات معیشتی تولیدکنندگان و کوچکتر شدن سفره مردم شود، خواستار ورود فوری رئیسجمهور، مجلس و دستگاههای مسئول برای بازنگری در تعرفه برق چاههای کشاورزی و نحوه اعمال خاموشیها شد.