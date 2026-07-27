پخش زنده
امروز: -
عرشیا علاقمند، شطرنجباز ۱۵ ساله و نوجوان شهرستان میاندوآب، با درخشش در رقابتهای قهرمانی آسیا در شهر شنژن چین، موفق شد با کسب مقام نایبقهرمانی، نخستین مدال تاریخ شطرنج استان آذربایجانغربی را در این سطح بینالمللی به ثبت برساند. علاقمند همچنین با این عملکرد خیرهکننده، عنوان معتبر بینالمللی «استاد فیده» (FM) را نیز از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عرشیا علاقمند، عضو تیم ملی شطرنج ایران، در جریان مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که از ۲۴ تیرماه تا ۳ مردادماه با حضور بیش از ۹۰۰ ورزشکار از ۳۲ کشور برگزار شد، در رده سنی زیر ۱۶ سال پسر توانست عملکردی بینظیر از خود ارائه دهد.
علاقمند در رقابتهای برگزار شده در شهر شنژن چین، طی ۹ دور مسابقه، با کسب ۵ پیروزی و ۴ تساوی، مجموعاً ۷ امتیاز را از آن خود کرد.
او بدون حتی یک شکست، موفق شد در میان رقبا، مقام نایبقهرمانی آسیا را تصاحب کند. این موفقیت تنها یک مدال ساده نیست، بلکه نقطه عطفی در تاریخ ورزش استان محسوب میشود، چرا که برای نخستین بار یک شطرنجباز از آذربایجانغربی موفق شده در رقابتهای رسمی و حضوری سطح آسیا، بر سکوی افتخار بایستد.