به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران اعلام کرد:. به علت اجرای تعمیرات اضطراری شبکه گاز، گاز شهر ارطه، از ابتدای تخته فشرده تا عبور روستای پایین‌لموک قائم شهر فردا سه شنبه ۶ مرداد قطع خواهد شد.

بر این اساس زمان قطعی گاز در این منطقه از ساعت ۸ صبح فردا سه‌شنبه ۶ مراد به مدت ۸ ساعت قطع خواهد شد؛ لذا از مشترکین گرامی درخواست می‌شود در طول مدت قطعی. شیر‌های وسایل گازسوز خود را کاملاً بسته نگه دارند؛ و از هرگونه دست‌کاری کنتور و رگلاتور جداً خودداری فرمایند.

پیشاپیش از بردباری و همکاری مشترکین محترم این مناطق متشکریم.