تاکید نماینده ولی فقیه در لرستان بر نقش محوری رسانه در جبهه نبرد رسانهای
نماینده ولی فقیه در لرستان بر نقش محوری رسانه در جبهه نبرد رسانهای و ضرورت رعایت امانتداری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در نشست صمیمانه با فعالان رسانهای استان که در محل حسینیه دفتر نماینده ولی فقیه در استان به مناسبت سالروز اقامه نخستین نمازجمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار شد، بر نقش استراتژیک اهل قلم در مقابله با جنگهای تحمیلی و ضرورت حرکت بر اساس اصول شفافیت و امانتداری تأکید کرد.
امام جمعه خرم آباد با یادآوری نقش ماندگار اقشار مختلف در جبهههای مختلف جهاد، رسانه را یکی از ارکان اصلی در عرصه دفاع از ارزشها دانست.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به تفاوت جنگهای نظامی و رسانهای خاطرنشان کرد:مدت جنگهای نظامی تحمیلی کوتاهتر بوده اما بیش از ۴۷ سال است که با جنگ رسانهای در اشکال مختلف روبرو هستیم؛ جنگی که هدف آن واژگون نشان دادن واقعیتها از طریق تولیدات فرهنگی و هنری است.
وی رسانه را زبان گویای جامعه عنوان کرد و از فعالان این عرصه خواست تا با تکیه بر ویژگیهایی چون سرعت، صحت، شفافیت و قلم حکیمانه، به وظایف خود عمل کنند.
نماینده ولی فقیه در لرستان همچنین بر لزوم پرهیز از جستجوی عیوب پنهان و رعایت حرمتها در گزارشگری تاکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به پیوند میان رسالت ائمه جمعه و فعالان رسانه، افزود: رسانهها مکمل نماز جمعه و صدای آن هستند، وظیفه رسانه، انتقال تحلیلهای کارشناسی و مبتکرانه خطبههای نمازجمعه به اقشار مختلف جامعه است تا صدای ایران مقتدر به گوش جهانیان برسد.
وی در پایان، خواستار همکاری بیشتر رسانهها برای رسیدن به وضعیت مطلوب در تبیین جایگاه نظام اسلامی و خواستههای مردم شد.