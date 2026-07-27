به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی گفت: به منظور بررسی میدانی وضعیت حفاظتی منطقه حفاظت شده مراکان، هیئتی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان طی سفری یک روزه از این منطقه بازدید کردند.

میثم رحمتی افزود: طی این برنامه از پاسگاه‌های محیطبانی مراکان، دودای و گلفرج بازدید به عمل آمد و ضمن دیدار با محیط‌بانان، مسائل و درخواست‌های آنان مورد گفت‌و‌گو و بررسی قرار گرفت.

رحمتی گفت: همچنین وضعیت منابع آبی و آبشخور‌های منطقه مورد پایش قرار گرفت و با توجه روز‌های گرم سال و احتمال رخداد بیماری‌های حیات وحش، سلامت زیستگاه‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و بر لزوم استمرار پایش‌ها تاکید گردید.

وی ادامه داد: در راستای تاثیر فعالیت واحد‌های تولیدی بر منطقه، وضعیت آلایندگی برخی از واحد‌های صنعتی همجوار نیز مورد پایش قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خوی بیان کرد: این بازدید‌ها با حضور امید بنابی رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد، رضا معصومی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان و سعید موسوی معاون محیط زیست انسانی صورت گرفت.