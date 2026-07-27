رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردی‌سازی هوش مصنوعی معاونت علمی، مأموریت اصلی این ستاد را تجاری‌سازی و کاربردی‌سازی فناوری دانست و گفت: با وجود جایگاه مناسب ایران در تولید علم هوش مصنوعی، این ظرفیت هنوز به اندازه کافی در ساختار دولت و بخش‌های اجرایی کشور نفوذ نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عمادالدین فاطمی‌زاده امروز دوشنبه در رویداد تبادل فناوری در حوزه همکاری‌های فناورانه مبتنی بر هوش مصنوعی در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: رویکرد اصلی ستاد، پیوند دادن ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان هوش مصنوعی با نیاز‌های مشخص دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های صنعتی است تا خروجی طرح‌ها از سطح ایده و مطالعه فراتر رفته و به کاربست عملی برسد.

وی افزود: برای شکل‌گیری همکاری‌های هدفمند در برخی حوزه‌ها از جمله حمل‌ونقل، نشست‌های متعددی برگزار شد تا متقاضیان، بهره‌برداران و مجریان بالقوه در یک چارچوب مشترک به تعامل برسند.

فاطمی‌زاده با اشاره به همراهی برخی نهاد‌های مالی و اجرایی اظهار کرد: مشارکت بانک مرکزی و دو بانک خصوصی در این فرایند، به ایجاد ارتباط موثرتر میان شرکت‌های فناور و مجموعه‌های متقاضی کمک کرده و زمینه هم‌افزایی برای تعریف طرحهای مشترک را فراهم آورده است.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردی‌سازی هوش مصنوعی با اشاره به اینکه، نزدیک به یک سال از آغاز رسمی فعالیت این ستاد می‌گذرد، یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده را تدوین و ابلاغ سند تقسیم کار ملی هوش مصنوعی عنوان کرد و افزود: این سند اکنون مبنای تنظیم وظایف وبرنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در این حوزه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر بررسی و نهایی‌سازی برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها در حوزه هوش مصنوعی در دستور کار ستاد بوده و ابلاغ این برنامه‌ها به تدریج انجام می‌شود تا هر دستگاه متناسب با مسئولیت خود مسیر عملیاتی مشخصی را دنبال کند.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری وکاربردی‌سازی هوش مصنوعی در ادامه درباره وضعیت زیرساخت‌ها نیز اظهار کرد: برخی طرحهای این حوزه از قبل آغاز شده بود، اما پس از بروز آسیب در بخشی از زیرساخت‌های سخت‌افزاری، هسته نرم‌افزاری سکوی هوش مصنوعی از مسیر دیگری و با همکاری بخش خصوصی دوباره راه‌اندازی شد و توسعه تدریجی این زیرساخت ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه، مأموریت اصلی این ستاد، تجاری‌سازی و کاربردی‌سازی فناوری است، افزود: با وجود جایگاه مناسب ایران در تولید علم هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، این ظرفیت هنوز به اندازه کافی در ساختار دولت و بخش‌های اجرایی کشور نفوذ نکرده و لازم است فاصله میان پژوهش و بهره‌برداری کاهش یابد.

فاطمی‌زاده همچنین با اشاره به برخی ارزیابی‌های بین‌المللی تصریح کرد: هرچند جایگاه علمی ایران در این حوزه قابل توجه است، اما به‌کارگیری هوش مصنوعی در بخش دولتی همچنان نیازمند تقویت است، بر همین اساس، ستاد تلاش دارد تمرکز خود را از حمایت صرف از تحقیقات به سمت اجرای طرحهاای مسئله‌محور معطوف کند.

وی درخصوص الگوی جدید حمایت از طرح‌های هوش مصنوعی نیز اضافه کرد: در فراخوان‌های ستاد، همکاری میان شرکت‌های فعال در حوزه‌های کاربردی و شرکت‌های متخصص در هوش مصنوعی به‌عنوان یک اصل مورد توجه قرار گرفته تا طرح‌ها همزمان از شناخت مسئله و توان فنی لازم برخوردار باشند و تجربه دوره قبل نیز نشان داد این مدل می‌تواند به انتخاب طرح‌های اجرایی‌تر منجر شود.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری وکاربردی‌سازی هوش مصنوعی همچنین دسترسی به داده‌های مناسب را از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های موفقیت طرحها دانست و اظهار کرد:طرح‌های منتخب باید در مدت زمانی مشخص، حداکثر یک تا یک‌ونیم سال به مرحله بهره‌برداری برسند ضمن اینکه متن‌باز بودن دستاورد‌ها از الزامات طرح‌هاست تا امکان توسعه‌های بعدی و استفاده گسترده‌تر از نتایج فراهم شود.