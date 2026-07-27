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همزمان با اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محور نی چالان شهرستان ارومیه احتمال کندی ترددها وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اطلاعیه ترافیکی شماره ۱۹ راهداری و حمل و نقل جاده ای استان امده است: به اطلاع کاربران جادهای محور نی چالان در شهرستان ارومیه میرساند عملیات روکش آسفالت در این محور به طول ۶ کیلومتر در حال اجرا است.
در این اطلاعیه امده است: از تمامی رانندگان و کاربران جادهای تقاضا میشود ضمن رعایت جانب احتیاط، کاهش سرعت و توجه به تابلوهای هشداردهنده، با عوامل اجرایی راهداری همکاری لازم را داشته باشند.
ممکن است عملیات راهسازی موجب ترافیک نیمهسنگین و توقفهای کوتاهمدت شود.
از صبوری و بردباری شما کاربران عزیز سپاسگزاریم. ایمنی مسافران و کارگران، اولویت ماست.