معاون خانه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی کشور گفت: خانه اوقات فراغت و نهضت اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه مردم‌نهاد حوزه اوقات فراغت در کشور، به همت جوانان البرزی در سال ۱۳۹۹ تأسیس شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، در برنامه زنده تلویزیونی نگاه مردم از سیمای البرز گفت: هسته اولیه این مجموعه را بیشتر جوانان دانشگاه هنر تشکیل دادند که در روز‌های شیوع کرونا، با همفکری و دغدغه‌مندی به دنبال راهی برای بهتر کردن حال مردم بودند و تلاش کردند با طراحی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، نشاط را به جامعه بازگردانند.

جعفری با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در سال‌های اخیر گفت: تاکنون بیش از ۲ هزار رویداد فرهنگی و اجتماعی در سراسر کشور برگزار شده که ثمره آن، ایجاد لبخند و امید در میان شهروندان و خانواده‌ها بوده است. همچنین در شهر کرج نیز بیش از هزار برنامه خیابانی با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان استان اجرا شده است.

معاون خانه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی کشور با بیان اینکه در کشور هنوز متولی مشخصی برای حوزه اوقات فراغت وجود ندارد، تصریح کرد: یکی از مسائل مهم این است که دستگاهی که به صورت متمرکز مسئول ساماندهی اوقات فراغت باشد، به‌طور روشن تعریف نشده و این خلأ به شدت احساس می‌شود.

وی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز ادامه داد: ما به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد، تلاش کرده‌ایم نقش حلقه میانی میان دستگاه‌ها و مردم را ایفا کنیم و با استفاده از ظرفیت هنر و دانشگاه هنر، در حوزه برنامه‌ریزی و رصد اوقات فراغت ورود کنیم تا بخشی از این نیاز را برطرف سازیم.

جعفری در این گفت‌و‌گو زنده تلفنی با مجری برنامه نگاه مردم خاطرنشان کرد: یکی دیگر از رویکرد‌های مهم این مجموعه، پیوند دادن اوقات فراغت با مهارت‌آموزی است تا جوانان و نوجوانان بتوانند در کنار بهره‌مندی از برنامه‌های تفریحی و فرهنگی، مهارت‌های کاربردی نیز کسب کنند