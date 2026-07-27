به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش گفت: در ادامه اجرای برنامه‌های نظارتی و با هدف حفظ و ارتقای سلامت عمومی، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش دو واحد نانوایی و یک واحد بستنی‌فروشی متخلف را در شهر لیسار مهر و موم کردند.

محمد جعفرپور افزود: این اقدام در پی بازدید‌های مستمر و تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تهیه، تولید و عرضه مواد غذایی انجام و این واحد‌ها به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی، ارتکاب تخلفات بهداشتی و تهدید سلامت مصرف‌کنندگان، با حکم قانونی مهر و موم شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.