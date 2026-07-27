جانشین فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیرو‌های مسلح ما امروز با روحیه عاشورایی و جهادی در مقابل متجاوزان ایستاده‌اند و از میهن اسلامی دفاع می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر سرتیپ نوذر نعمتی در دیدار با خانواده شهیدان چراغپور و حامد شریفی با تجلیل از مقام والای این شهیدان گرانقدر افزود: نیروی زمینی و مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره در مسیر ولایت گام برداشته است و گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا می‌باشد.

وی با اشاره به روحیه رزمندگان اسلام در میدان نبرد افزود: بار‌ها این پرسش در محافل مختلف مطرح شده که نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌جنگند و راز این ایستادگی چیست و پاسخ ما در این زمینه بسیار روشن است؛ ارتش و نیرو‌های مسلح کشور ما عاشورایی می‌جنگند.

جانشین فرماندهی نیروزی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: معنای عاشورایی جنگیدن، تنها یک تعبیر ظاهری نیست، بلکه حقیقتی برخاسته از معرفت، ایمان و آگاهی است همان‌گونه که یاران سیدالشهدا (ع) در روز عاشورا با علم و یقین، راه شهادت را انتخاب کردند امروز نیز رزمندگان ما با آگاهی از خطر در میدان دفاع از کشور و ارزش‌ها حضور می‌یابند و مردانه می‌ایستند.