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چهاردهمین مرحله از طرح «مهتاب» با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و برخورد با انشعابات غیرمجاز در شهرستان چاراویماق کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گفت: این طرح که همزمان با ۲۰ شهرستان دیگر آغاز شده است، با حضور ۹ گروه عملیاتی در چاراویماق در حال اجرا می شود.
سعید رسالی افزود: هدف اصلی از اجرای طرح مهتاب جمعآوری انشعابات غیرمجاز (مشهود و غیرمشهود)، مقابله با رمزارزهای غیرقانونی و حذف جلوههای بدمصرفی در شبکه توزیع برق است.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، علاوه بر کاهش تلفات انرژی، امکان تخصیص برق پایدارتر به بخشهای صنعتی، کشاورزی و خانگی فراهم میشود.
به گفته مدیرعامل توزیع برق استان، از ابتدای اجرای این طرح در استان ۳۷ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و جمعآوری شده است. در این عملیات ۲۰۸ دستگاه ماینر و ۲۱۴ فقره انشعاب غیرمجاز به همراه بیش از سه هزار متر کابل سرویس کشف و ضبط شده است.
وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه بدمصرفی یا انشعاب غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا ۳۰۰۰۶۱۲۱ گزارش دهند تا گامی موثر در پایداری شبکه برق برداشته شود.