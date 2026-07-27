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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب از اجرای مجموعهای از تمهیدات عملیاتی، نظارتی و خدماتی برای سوخترسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی در مسیر مرز تمرچین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، رحمت حاجیزاده با اشاره به درپیش بودن ایام اربعین حسینی و قرارگرفتن مرز تمرچین پیرانشهر در محدوده عملیاتی این منطقه بهعنوان یکی از مرزهای مسیر تردد زائران گفت: در این زمینه نشستها، برنامهریزیها و تمهیدات متعددی در سطح استانی و منطقهای انجام شده است.
وی با اشاره به برگزاری نشستهای متعدد ستاد اربعین استان آذربایجان غربی، با حضور شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب، تصریح کرد: همچنین در سطح منطقه، کمیته سوخترسانی اربعین حسینی با حضور واحدهای ستادی، عملیاتی و نواحی تابع تشکیل شده و تاکنون سه نشست تخصصی در این زمینه برگزار شده است که مصوبات آن اجرا شده است.
افزایش کارت آزاد جایگاهها
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب با اشاره به اقدامهای انجامشده برای ارتقای خدمات بینراهی افزود: بازدید از نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی جایگاههای عرضه سوخت در مسیر تردد زائران انجام شده و رفع نواقص احتمالی نیز با پیگیری مالکان جایگاهها و نظارت رؤسای نواحی در دستور کار قرار گرفته است.
حاجیزاده ادامه داد: بهمنظور پوشش کامل نیاز سوختی زائران، افزونبر کارتهای موجود، کارتهای آزاد بنزین نیز به جایگاههای مسیر تردد اختصاص یافته است. در همین زمینه نشستهایی نیز با اتحادیه جایگاهداران جنوب استان برگزار و بر ضرورت آمادگی کامل و رعایت الزامهای سوخترسانی در ایام اربعین تأکید شده است.
وی با اشاره به استقرار زیرساختهای تکمیلی در مرز تمرچین گفت: یک باب جایگاه سیار در مرز تمرچین برای تأمین سوخت خودروهای امدادرسان و مینیبوسهای حامل زائران از شهرستان تا مرز مستقر شده است. همچنین گروههای مختلف بازرسی و عملیاتی در منطقه تشکیل شدهاند که بهصورت مستمر از نواحی و جایگاههای تحت پوشش در مسیر تردد زائران بازدید میکنند.
استقرار خودرو حامل گاز مایع برای مواکب
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب با اشاره به تأمین سوخت مورد نیاز موکبها بیان کرد: دو دستگاه خودرو حامل گاز مایع نیز برای تأمین سوخت گاز مایع موکبها مستقر در مرز تمرچین پیشبینی و مستقر خواهد شد تا در این بخش نیز خدماترسانی بدون وقفه انجام شود.
حاجیزاده درباره ظرفیت مجاری عرضه سوخت در محدوده تحت پوشش منطقه گفت: منطقه میاندوآب، پوشش سوخترسانی جنوب استان آذربایجان غربی را در قالب ۱۱ شهرستان و ۸ ناحیه با مجموع ۱۱۰ باب جایگاه به عهده دارد که شامل ۵۰ باب جایگاه عرضه سوخت مایع، ۲۹ باب جایگاه دومنظوره و ۳۱ باب جایگاه سیانجی میشود.
وی افزود: همه این جایگاهها بهصورت ۲۴ ساعته آماده خدماترسانی هستند و زائران میتوانند در مرحله نخست با استفاده از کارت شخصی خود سوختگیری کنند. درعینحال، درصورتیکه سهمیه کارت شخصی آنان تمام شده باشد یا کارت در اختیار نداشته باشند، کارتهای آزاد به تعداد کافی در جایگاهها پیشبینی شده است.
استقرار تجهیزات صدور آنی کارت سوخت در نواحی میاندوآب و پیرانشهر
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب ادامه داد: واحدهای صدور آنی کارت سوخت نیز در مسیر اربعین و در نواحی میاندوآب و پیرانشهر که به مرز تمرچین منتهی میشود، مستقر شدهاند تا در صورت مفقودشدن کارت سوخت زائران، درخواست آنان در کوتاهترین زمان ممکن ثبت و پیگیری شود.
حاجیزاده درباره هماهنگیهای انجامشده برای سوخترسانی در آن سوی مرز گفت: تأمین سوخت مورد نیاز در خاک عراق، از طریق تحویل سوخت فلهای در چهارچوب تعهدات وزارت نفت و از مسیر هماهنگی با مجریان ستاد اربعین، ازجمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انجام میشود. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز تأمین سوخت تا مرز را به عهده دارد و در این زمینه هماهنگیهای لازم انجام شده است.
وی در پایان با ارائه توصیههایی به زائران اربعین، بیان کرد: از همشهریان و شهروندانی که قصد عزیمت به عتبات عالیات از مسیر مرز تمرچین را دارند درخواست میشود پیش از رسیدن به مسیرهای پرتردد، باک خودروی خود را در مبدأ پر کنند تا در ادامه مسیر با ازدحام احتمالی در جایگاهها روبهرو نشوند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب تأکید کرد: از شهروندان تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در جایگاهها، ازجمله ارائهنشدن کارت آزاد، دریافت وجه اضافه یا هرگونه نارسایی در خدمات، موضوع را از طریق سامانه یکپارچه پاسخگویی و رسیدگی به شکایتهای مردمی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به شماره «۰۹۶۲۷» ` و نیز شماره پیامگیر «۰۴۴۴۵۳۵۸۶۶۹» اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان، رسیدگی لازم انجام شود.