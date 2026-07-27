تجدید میثاق مردم استان مرکزی با ایران و رهبری در یکصد و چهلوهشتمین تجمع مردمی
مردم شهرهای مختلف استان مرکزی همزمان با یکصد و چهلو هشتمین شب تجمعهای مردمی، با حضور در میادین و خیابانهای اصلی، حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام کردند.
مردم انقلابی و ولایتمدار شهرهای مختلف استان مرکزی ، با حضور در میادین و خیابانهای اصلی، بار دیگر همبستگی و حمایت خود را از ایران اسلامی، مقام معظم رهبری و جبهه مقاومت به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، ضمن اعلام انزجار از دشمنان ملت ایران، بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه راه شهیدان تأکید کردند.