مردم شهر‌های مختلف استان مرکزی همزمان با یکصد و چهل‌و هشتمین شب تجمع‌های مردمی، با حضور در میادین و خیابان‌های اصلی، حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.

مردم انقلابی و ولایت‌مدار شهر‌های مختلف استان مرکزی ، با حضور در میادین و خیابان‌های اصلی، بار دیگر همبستگی و حمایت خود را از ایران اسلامی، مقام معظم رهبری و جبهه مقاومت به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار‌های حماسی، ضمن اعلام انزجار از دشمنان ملت ایران، بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه راه شهیدان تأکید کردند.