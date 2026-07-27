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رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ تفاهم نامه این سازمان با سازمان نظام پزشکی، نحوه کسر مالیات علیالحساب ۱۰ درصدی از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی توسط مراکز درمانی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سالهای گذشته کسر مالیات از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی توسط مراکز درمانی بر مبنای احکام پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی صورت میگرفت. اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حکمی در این باره پیشبینی نشد و سازمان امور مالیاتی کشور با انعقاد تفاهم نامهای با سازمان نظام پزشکی زمینه برخورداری مجدد جامعه پزشکی از مزایای این حکم را فراهم کرد.
بر اساس این تفاهمنامه که با هدف تسهیل انجام تکالیف مالیاتی جامعه پزشکان منعقد شده است، کلیه پزشکان و اعضای سازمان نظام پزشکی که از مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی حق الزحمه یا حق العمل دریافت میکنند، مکلفند معادل ۱۰ درصد از مبالغ دریافتی به عنوان حقالزحمه یا حقالعمل از مرکز درمانی مذکور را به عنوان مالیات علیالحساب به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
در این تفاهم نامه، مهلت کسر این مالیات علیالحساب که بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم صورت میگیرد، تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقالزحمه یا حقالعمل اعلام شده است.
بر اساس این تفاهم نامه، اگر مراکز درمانی مربوطه نسبت به کسر و واریز مالیات علیالحساب از محل حقالزحمه یا حق العمل پزشکان و افراد عضو سازمان نظام پزشکی اقدام کنند، اشخاص یادشده در خصوص پرداخت مالیات علیالحساب تکلیفی نخواهند داشت.
این تفاهمنامه شامل درآمد حقوق و کارانه که مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود.