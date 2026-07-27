مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به میزبانی البرز در چهاردهمین جشنواره عکس رضوی گفت: این جشنواره یکی از رویداد‌های مهم فرهنگی و هنری کشور است که استان البرز در شهریور میزبان آن خواهد بود.

ارسال آثار به جشنواره عکس رضوی از مرز ۴ هزار اثر عبور کرد

ارسال آثار به جشنواره عکس رضوی از مرز ۴ هزار اثر عبور کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، ابراهیم شریفی در برنامه زنده «امروز البرز» با اشاره به نقش فعال جامعه فرهنگی و هنری استان اظهار کرد: در شرایطی که تبلیغات گسترده دشمن با هدف ایجاد یأس و ناامیدی دنبال می‌شد، هنرمندان، فرهیختگان و ادیبان استان البرز همانند دیگر نقاط کشور با تمام توان وارد میدان شدند و نقش‌آفرینی کردند.

وی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز افزود: فراخوانی در سطح استان با همکاری شاعران، انجمن شعر آیینی، حوزه هنری و خانه هنرمندان منتشر شد که با استقبالی فراتر از انتظار مواجه شد، به‌گونه‌ای که نزدیک به ۲ هزار اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و همین استقبال، زمینه کشوری شدن این رویداد را فراهم کرد.

شریفی با اشاره به میزبانی البرز در چهاردهمین جشنواره عکس رضوی گفت: این جشنواره یکی از رویداد‌های مهم فرهنگی و هنری کشور است که استان البرز در شهریور میزبان آن خواهد بود. در سال‌های گذشته، بیشترین میزان مشارکت در این جشنواره حدود ۳ هزار اثر بوده، اما امسال در حالی که هنوز بیش از ۲۵ روز تا پایان مهلت ارسال آثار باقی مانده، تعداد آثار ارسالی از مرز ۴ هزار اثر عبور کرده و رکورد تازه‌ای به ثبت رسیده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز به مجری سیمای البرز گفت: بخشی از این آثار مربوط به موضوعاتی همچون ایام اربعین، شهادت امام رضا (ع) و نیز مناسبت ویژه مرتبط با تشییع رهبر شهید است. در همین زمینه، با همراهی رسانه‌ها، عکاسان سراسر کشور نزدیک به هزار عکس با موضوع تشییع ارسال کرده‌اند.

وی همچنین از برگزاری جشنواره تئاتر استانی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این جشنواره نیز با موضوع جنگ رمضان و آیین‌های مربوط به رهبر شهید برگزار خواهد شد.

شریفی با تأکید بر اینکه مفاهیم عمیق فرهنگی و اجتماعی زمانی ماندگار و اثرگذار می‌شوند که در قالب هنر عرضه شوند، تصریح کرد: اگر بخواهیم این ظرفیت‌ها دیده شوند و تأثیر لازم را بر جامعه بگذارند، باید در جلوه هنر و با زبان گویای هنرمندان بیان شوند.

وی به مجری برنامه امروز البرز افزود: همه گروه‌هایی که می‌توانستند در تولید آثار فرهنگی و هنری نقش داشته باشند، در این مسیر همراهی کردند و این روند همچنان ادامه دارد. همچنین جشنواره مطبوعات نیز از دیگر رویداد‌هایی است که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با اشاره به محدودیت‌های مالی در حوزه حمایت از هنرمندان گفت: با وجود تلاش‌ها و زحمات گسترده جامعه هنری، متأسفانه آورده مالی متناسب با شأن و حق هنرمندان در اختیار نیست. تعداد هنرمندان اثرگذار در استان بسیار زیاد است، اما توان مالی برای حمایت از این حجم از استعداد‌ها محدود است.

وی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز خاطرنشان کرد: با این حال، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در دو بخش ارائه تسهیلات به هنرمندان و پیگیری امور مربوط به صندوق هنرمندان، تمام توان خود را به کار گرفته است تا در زمینه بیمه تکمیلی، مستمری‌بگیری و تسهیلات حمایتی، خدمات لازم به اهالی فرهنگ و هنر ارائه شود.

شریفی از هنرمندان خواست با تکمیل پرونده‌های خود در صندوق هنرمندان، از ظرفیت‌های حمایتی موجود بهره‌مند شوند و گفت: تسهیلات ویژه‌ای از جمله وام مشاغل خانگی، تسهیلات تبصره ۱۸ و نیز حمایت‌هایی برای چاپخانه‌ها و ناشران در نظر گرفته شده است.

وی در پایان با اشاره به ابعاد بین‌المللی چهاردهمین جشنواره عکس رضوی اظهار کرد: این جشنواره امسال به معنای واقعی کلمه وجهه بین‌المللی پیدا کرده است و فراخوان آن در خارج از کشور نیز اجرایی شده است. مهلت ارسال آثار تا پایان مردادماه تمدید شده و این رویداد فرصت مناسبی برای مشارکت گسترده هنرمندان کشور فراهم کرده است