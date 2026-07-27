مرحله بیست و یکم و پایانی یکصد و سیزدهمین دوره تور معتبر دوچرخه سواری جاده فرانسه در فرانسه برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه امسال در ۲۰۲۶ در ۲۱ مرحله و ۳۳۲۱.۲ کیلومتر برگزار و امسال مسابقات با مشارکت دادن اسپانیا در شهر بارسلون آغاز شد. در این رقابت ۱۸۴ رکابزن در غالب ۲۳ تیم حضور یافتند.

نتایج این مرحله که به مسافت ۸۸.۷ کیلومتر در پاریس برگزار شد به این شرح است:

۱- ماتئو فان در پل از هلند - تیم آلپسین ۱:۵۸:۴۹ ساعت

۲- ژاسپر فیلیپسن از بلژیک - آلپسین زمان مشابه

۳- مدس پدرسن از دانمارک - لیدل ترک زمان مشابه

* رده بندی کلی و پایانی توردوفرانس ۲۰۲۶:

۱- تادی پوگاچار از اسلوونی - تیم الامارات ۷۳:۵۶:۲۶ ساعت (قهرمان)

۲- رمکو اِوِن پل از بلژیک - بورا ۶:۲۶ دقیقه اختلاف

۳- آیزاک دل تورو از مکزیک - الامارات ۹:۴۲ دقیقه اختلاف

پوگاچار برای سومین سال پیاپی قهرمان شد.

در تاریخ رقابت معتبر توردوفرانس که از سال ۱۹۰۳ سابقه برگزاری دارد، برنار هینو از فرانسه و تادی پوگاچار از اسلوونی با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی رکورد دار هستند. ادی مرکس از بلژیک با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ژاک آنکتیل از فرانسه با ۵ قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. میگل ایندوراین از اسپانیا نیز ۵ قهرمانی در کارنامه دارد.