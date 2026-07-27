سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از اعزام ۱۰ دستگاه آمبولانس به محل حریق در محدوده هتل استقلال خبر داد.

اعزام نیرو‌های امدادی به محل آتش سوزی در هتل استقلال

اعزام نیرو‌های امدادی به محل آتش سوزی در هتل استقلال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما شروین تبریزی، سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران گفت: در ساعت ۱۲:۵۲ امروز یک حریق در اطراف هتل استقلال تهران به مرکز ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله ۷ دستگاه آمبولانس، دو دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک موتورلانس به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: این حادثه تاکنون هیچ مصدومی نداشته است و آاتش نشانان و نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر هستند.