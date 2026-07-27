صعود شاهین عامری تنگستان به لیگ دسته اول باشگاههای کشور
تیم فوتبال شاهین عامری تنگستان با شکست شهرداری ماهشهر به لیگ دسته اول باشگاههای کشور صعود کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، از دوربرگشت رقابتهای مرحله پلیآف لیگ دسته دوم کشور، تیم شاهین عامری تنگستان در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر میزبان تیم شهرداری ماهشهر بود که این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه بازی یک بر صفر به سود نماینده استان بوشهر به پایان رسید.
با توجه به پیروزی نماینده خوزستان در دور رفت این مسابقات، بازی به وقتهای اضافه کشیده شدکه نماینده بوشهر در دقایق پایانی نیمه دوم وقت اضافه با زدن گل دوم، در مجموع دو برصفر مقابل نماینده خوزستان به پیروزی رسید.
تیم فوتبال شاهین عامری تنگستان با این پیروزی، بهعنوان سومین تیم لیگ دسته دوم کشور راهی لیگ دسته اول باشگاههای کشور شد.