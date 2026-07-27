عملیات مرصاد، آخرین نبرد سرنوشت‌ساز دوران دفاع مقدس، صحنه‌ای از ایستادگی رزمندگانی بود که با سد کردن پیشروی نیرو‌های منافقین در تنگه چهارزبر و دشت حسن‌آباد، رؤیای رسیدن آنان به تهران را برای همیشه ناکام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این حماسه، رزمندگان استان سمنان و تیپ قائم (عج) نقشی ماندگار ایفا کردند؛ نقشی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر سال ۱۳۸۵ به استان سمنان با جمله‌ای تاریخی آن را چنین توصیف کردند:

«شنیدم نقش تیپ قائم در این عملیات آنچنان بود که اگر نبود، دشمن ممکن بود تا کرمانشاه پیش بیاید؛ آنکه ایستاد تیپ قائم بود. اینها در تاریخ می‌ماند.»

اکنون و با گذشت نزدیک به چهار دهه از عملیات مرصاد، آن تعبیر ماندگار، به سندی روشن از افتخار مردم استان سمنان تبدیل شده است؛ سندی که در پرتو روایت‌های رزمندگان، اسناد تاریخی و بازخوانی ناگفته‌های این عملیات، بیش از پیش اهمیت نقش تیپ قائم (عج) و فرزندان این دیار را در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ایران اسلامی آشکار می‌کند.

گزارش پیش‌رو، روایتی است از شکل‌گیری این سند افتخار؛ روایتی از جمله‌ای که رهبر انقلاب فرمودند «این‌ها در تاریخ می‌ماند» و امروز، گذر زمان، درستی و ماندگاری آن را به روشنی به تصویر کشیده است.

در آخرین روزهای دفاع مقدس هشت ساله ؛ در حالی که گروهک تروریستی منافقین تا اسلام آباد غرب پیش آمده بود، در گردنه چهار زبر کرمانشاه با خاکریز تیپ قائم استان سمنان رو به رو و زمین گیر شد.

تنها یگان منسجم که قبل از رسیدن دشمن به تنگه چهارزبر، جلوی ستون نظامی منافقین «ایستاد» و خاکریز زد و خط پدافندی ایجاد کرد و سد راه دشمن شد و خیال فرماندهان از متوقف کردن دشمن و نرسیدن او به دشت وسیع بعد از تنگه چارزبررا راحت کرد، رزمندگان تیپ ۱۲ قائم عجل الله استان سمنان بودند.

حماسه تیپ قائم برای فرماندهان عالی جنگ نظیر شهیدان صیاد شیرازی و شوشتری این فرصت را ایجاد کرد تا به شناسایی میدان نبرد و طرح ریزی عملیات مرصاد بپردازند و بتوانند سایر یگان‌ها را از دیگر مناطق به این نقطه فرابخوانند و به سرکوب و نابودی منافقین متجاوز بپردازند.

در مجموع، تیپ ۱۲ قائم (عج) استان سمنان، حدود ۶۰ ساعت در نبرد تنگه چهارزبر، با بکارگیری بیش از ۱۶۰۰ نفر نیرو، جانانه به مقابله با منافقین پرداخته و با تقدیم ۶۸ شهید گرانقدر و از جمله سرداران شهید:محمود اخلاقی مسؤل عملیات لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب (ع) محمدرضا خالصی معاون عملیات تیپ ۱۲ قائم (عج) نوروز ایمانی نسب فرمانده گردان ادوات تیپ ۱۲ قائم (عج) حسن عزیزیان معاون گردان قمر بنی هاشم (ع) و ۲۲۸ جانباز، برگ زرین تاریخی را در صفحات پرافتخار تاریخ هشت سال دفاع مقدس، به ثبت رساند.