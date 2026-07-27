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مدیر جهاد کشاورزی باروق از تحویل ۲۰ هزار تن گندم کشاورزان این شهرستان به کارخانه آرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باروق گفت: تاکنون حدود ۲۰ هزار تن محصول گندم مازاد بر مصرف کشاورزان ۲ شهرستان باروق و میاندوآب به کارخانه آرد تحویل داده شدهاست.
بهنام قلیزاده در بایزدید از مرکز خرید تضمینی گندم کارخانه آرد (با ظرفیت نگهداری ۱۰۰ هزار تن) اظهار داشت: امسال در شهرستان باروق ۲۷ هزار هکتار زمین کشاورزی دیم و چهار هزار هکتار زمین آبی زیرکشت محصول گندم رفته و تاکنون حدود ۴۰ درصد از آن برداشت شده است.
وی با بیان اینکه امسال به دلیل بارشهای مناسب وضعیت مزارع گندم مطلوب بوده و کیفیت خوبی دارند، افزود: کشاورزان عزیز و زحمتکش گندم تولیدی خود را با قیمت مصوب به مراکز خرید تعیین شده در شهرستان به کارخانه آرد و مرکز خرید شاهین اسماعیلکندی تحویل دهند.
وی با بیان اینکه خروج گندم از استان ممنوع است، اضافه کرد: در زمینه خرید گندم هیچ مشکلی در سطح شهرستان وجود ندارد و ظرفیت سیلوها بیش از گندم تولیدی کشاورزان منطقه میباشد.