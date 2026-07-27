دور زدن مصوبه شورای رقابت با تغییر عنوان قرارداد
سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر تفاوت قراردادهای «پیشفروش» و «مشارکت در تولید» گفت: مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت تنها شامل قراردادهای پیشفروش خودرو میشود و قراردادهای مشارکت در تولید مشمول این مصوبه نیستند.
آقای سپهر دادجوی توکلی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
، افزود: بر اساس مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، بخشی از بهای خودرو که پیشتر بهعنوان پیشپرداخت از سوی متقاضی پرداخت شده است، هنگام تحویل مشمول افزایش قیمت نخواهد شد و تنها مبلغ باقیمانده قرارداد متناسب با نرخ تورم تعدیل میشود.
وی ادامه داد: شورای رقابت اجرای این مصوبه را در تمامی قراردادهای پیشفروش خودرو بررسی و رصد میکند.
سخنگوی شورای رقابت همچنین به متقاضیان طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید توصیه کرد پیش از ثبتنام، مفاد قرارداد را بهدقت مطالعه کرده و از انطباق آن با قوانین و مقررات اطمینان حاصل کنند.
این اظهارات در پی اعتراض شماری از خریداران محصولات ایرانخودرو به افزایش قیمت خودروهای ثبتنامی مطرح شده است و شورای رقابت، برای جلوگیری از ابهام در قراردادهای فروش، خودروسازان داخلی را به تفکیک صریح قراردادهای «مشارکت در تولید» از «پیشفروش» ملزم کرد.