معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: ۷۰۷ مورد ابتلای فعال به هپاتیت C در فارس، تأیید و درمان ۶۳۵ بیمار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در اجرای طرح آزمایشی حذف هپاتیت «C»، موفق به شناسایی و تأیید ابتلای فعال ۷۰۷ بیمار شده و فرآیند درمان ۶۳۵ نفر از آنها را با موفقیت آغاز کرده است که نتایج این طرح نشان می‌دهد با استفاده از دارو‌های نوین، بیش از ۹۸ درصد بیماران درمان شده اند.

اورنگ ایلامی افزود: این طرح، گامی راهبردی در راستای تحقق تعهد جمهوری اسلامی ایران برای حذف این بیماری تا سال ۲۰۳۰ و همسو با اهداف سازمان جهانی بهداشت است.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده، از میان هزار و ۲۷۰ مورد تست غربالگری اولیه که مثبت شده بود، ۹۰۳ نفر آزمایش تأییدی PCR انجام دادند که در نهایت ابتلای فعال ۷۰۷ نفر به ویروس هپاتیت «C» تأیید شد.

وی بیان داشت: از این میان، درمان ۶۳۵ بیمار با استفاده از دارو‌های ضدویروسی مستقیم آغاز شده است.

ایلامی عواملی نظیر محدودیت‌های قضایی، مشکلات اجرایی در مراکز بازتوانی، موانع مالی و فاصله زمانی میان تشخیص و شروع درمان را از دلایل اصلی عدم تداوم درمان دانست.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: برای ارتقای این برنامه ملی، اجرای راهبرد «آزمایش و درمان»، استقرار آزمایش Reflex PCR و ایجاد سامانه فعال پیگیری بیماران را از راهکار‌های کلیدی برای تبدیل تجربه شیراز به یک الگوی ملی برای کل کشور برشمرد.