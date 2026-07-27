به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، امیدعلی جلالی اظهار کرد: طرح بهسازی جاده‌های دسترسی بین مزارع روستا‌های تابعه شهرستان ورزقان در حال اجراست و نقش مهمی در بهبود دسترسی کشاورزان به اراضی و تسهیل عملیات تولید دارد.

وی با اشاره به اهمیت راه‌های بین مزارع به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی بخش کشاورزی افزود: وجود جاده‌های مناسب، امکان تردد ایمن و سریع ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی را فراهم کرده و موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسریع در عملیات کاشت، داشت و برداشت و جلوگیری از بروز خسارت به محصولات کشاورزی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان ادامه داد: با هدف تسریع در اجرای این طرح و با هدف رفع مشکلات ناشی از تخریب جاده‌های بین مزارع بر اثر بارش‌های اخیر، یک دستگاه گریدر و یک دستگاه بولدوزر در اختیار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قرار گرفته است تا عملیات تسطیح و بهسازی مسیر‌های آسیب‌دیده با سرعت بیشتری انجام شود.

جلالی با بیان اینکه تأمین زیرساخت‌های مناسب برای تردد تراکتورها، کمباین‌ها و سایر ماشین‌آلات کشاورزی به‌ویژه در فصل برداشت از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال جاری تاکنون ۴۰۰ کیلومتر از جاده‌های بین مزارع شهرستان ورزقان بهسازی و ساماندهی شده است که این اقدام نقش مؤثری در تسهیل رفت‌وآمد بهره‌برداران، کاهش استهلاک ماشین‌آلات و افزایش سرعت انتقال محصولات از مزارع به مراکز جمع‌آوری و بازار‌های مصرف خواهد داشت.