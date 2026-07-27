پخش زنده
امروز: -
با دعوت رضا روشنامید از سوی بدمینتون آسیا برای قضاوت در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ، شمار داوران ایرانی حاضر در رویدادهای بزرگ آسیایی ۲۰۲۶ به چهار نفر رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با دعوت رضا روشنامید از سوی بدمینتون آسیا برای قضاوت در بازیهای پاراآسیایی ایچی–ناگویا ژاپن، شمار داوران ایرانی حاضر در رویدادهای بزرگ آسیایی ۲۰۲۶ به چهار نفر رسید.
پیش از این نیز زهرا حقنژاد، هرمین آرمینمهر و کمند مخدور از سوی بدمینتون آسیا برای قضاوت در رقابتهای بازیهای آسیایی ایچی–ناگویا ژاپن دعوت شده بودند و اکنون با اضافه شدن رضا روشنامید به جمع داوران پاراآسیایی، حضور داوران ایرانی در این رویدادها پررنگتر از همیشه خواهد بود.
دعوت چهار داور ایرانی برای قضاوت در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی، بیانگر جایگاه رو به رشد داوری بدمینتون ایران در سطح قاره و اعتماد بدمینتون آسیا به توانمندی و شایستگی داوران کشورمان است.
بازیهای آسیایی ایچی–ناگویا ۲۰۲۶ از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر در ژاپن برگزار خواهد شد.