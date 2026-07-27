به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ دکتر هادی حق‌شناس در پیامی به مناسبت پنجم مرداد؛ سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به امامت آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، یادآور شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های عبادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؛ سنگری که همواره منشأ وحدت، بصیرت، همدلی و انسجام ملی بوده است.

نماز جمعه، به برکت هدایت‌های حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) و رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، همواره تریبونی برای تبیین آرمان‌های انقلاب، دفاع از منافع ملی، تقویت امید و همبستگی اجتماعی و پیگیری دغدغه‌ها و مطالبات مردم بوده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت این مناسبت، از تلاش‌های ارزشمند نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و امام جمعه رشت و نیز ائمه جمعه معزز شهرستان‌های گیلان که با اخلاص، حکمت و مردمداری در مسیر روشنگری، تقویت وحدت، ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی و همراهی با مردم و مسئولان گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

بی‌تردید نقش ائمه جمعه در تحکیم سرمایه اجتماعی، تبیین دستاورد‌های نظام اسلامی، تقویت همدلی و امیدآفرینی در جامعه، نقشی اثرگذار و ماندگار است.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون ائمه جمعه، خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف، مؤمن و ولایتمدار گیلان در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی را مسئلت دارم.



هادی حق‌شناس

استاندار گیلان