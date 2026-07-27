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استاندار گیلان، در پیامی به مناسبت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با گرامیداشت این مناسبت، از نقش مؤثر ائمه جمعه استان در تقویت وحدت، تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی، ارتقای سرمایه اجتماعی و همراهی با مطالبات مردم قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ دکتر هادی حقشناس در پیامی به مناسبت پنجم مرداد؛ سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به امامت آیتالله سیدمحمود طالقانی، یادآور شکلگیری یکی از مهمترین پایگاههای عبادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؛ سنگری که همواره منشأ وحدت، بصیرت، همدلی و انسجام ملی بوده است.
نماز جمعه، به برکت هدایتهای حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی، همواره تریبونی برای تبیین آرمانهای انقلاب، دفاع از منافع ملی، تقویت امید و همبستگی اجتماعی و پیگیری دغدغهها و مطالبات مردم بوده است.
اینجانب ضمن گرامیداشت این مناسبت، از تلاشهای ارزشمند نماینده محترم ولیفقیه در استان و امام جمعه رشت و نیز ائمه جمعه معزز شهرستانهای گیلان که با اخلاص، حکمت و مردمداری در مسیر روشنگری، تقویت وحدت، ترویج ارزشهای دینی و انقلابی و همراهی با مردم و مسئولان گام برمیدارند، صمیمانه قدردانی میکنم.
بیتردید نقش ائمه جمعه در تحکیم سرمایه اجتماعی، تبیین دستاوردهای نظام اسلامی، تقویت همدلی و امیدآفرینی در جامعه، نقشی اثرگذار و ماندگار است.
از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون ائمه جمعه، خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف، مؤمن و ولایتمدار گیلان در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عج) و تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی را مسئلت دارم.
هادی حقشناس
استاندار گیلان