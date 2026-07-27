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وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگوی تلفنی با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر حمایت قاطع اسلامآباد از سازمان ملل، تقویت چندجانبهگرایی و حلوفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی تأکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ بر اساس اعلام وزارت امور خارجه پاکستان، دو طرف در این تماس تلفنی ضمن بررسی آخرین تحولات منطقهای، درباره راههای تقویت صلح و ثبات منطقهای و بینالمللی تبادل نظر کردند.
اسحاق دار و گروسی تاکید کردند که تداوم گفتوگو، تعامل سازنده و بهرهگیری از سازوکارهای دیپلماتیک، مؤثرترین راه برای کاهش تنشها و دستیابی به صلحی پایدار در منطقه است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز با اشاره به تفاهمنامه اسلام آباد، ابراز امیدواری کرد: طرفهای ذیربط روند گفتوگوها و تعاملات دیپلماتیک را ادامه دهند تا زمینه دستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز، پایدار و مورد توافق فراهم شود.
در این گفتوگو همچنین، رافائل گروسی اسحاق دار را در جریان نامزدی خود برای تصدی سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد قرار داد.
وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: این تماس در چارچوب رایزنیهای مستمر اسلامآباد با نهادهای بینالمللی و با هدف حمایت از دیپلماسی، همکاریهای چند جانبه و حفظ صلح و امنیت جهانی انجام شده است.