پخش زنده
امروز: -
حجتالاسلام والمسلمین نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، در نخستین روز سفر خود به نجف اشرف، با آیتالله حسینی، نماینده رهبر معظم انقلاب در عراق، دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین نواب با اشاره به تشییع باشکوه قائد شهید امت در نجف و کربلا، از مردم و دولت عراق بهدلیل خلق این حماسه تاریخی قدردانی کرد و این مراسم را جلوهای از ارادت و وفاداری مردم عراق به مرجعیت و امام شهید امت و حماسهای ماندگار در تاریخ این کشور توصیف کرد.
در ادامه این دیدار حجتالاسلام والمسلمین نواب و آیتالله حسینی درباره مسائل فرهنگی، برنامههای اربعین حسینی و راهکارهای تقویت و ارتقای خدمت رسانی به زائران، تبادل نظر کردند.
در این دیدار که در دفتر نماینده رهبر معظم انقلاب در عراق، در شهر نجف اشرف، برگزار شد، مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق، معاونان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت نیز حضور داشتند.