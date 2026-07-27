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سرپرست مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم از کاهش ۷ درصدی ورود خودرو به این استان در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۲۳ میلیون و ۵۴۷ هزار دستگاه خودرو وارد قم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محسن محمدی اطهر، سرپرست مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم، با اعلام آمار سامانههای ترددشمار جادهای اظهار کرد: طی چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۲۳ میلیون و ۵۴۷ هزار دستگاه خودرو وارد استان قم شدهاند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ثبت بیش از ۲۵ میلیون و ۲۶۰ هزار دستگاه، کاهش ۷ درصدی را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۴ درصد از خودروهای ترددکننده در محورهای استان را وسایل نقلیه سنگین تشکیل دادهاند، افزود: بیشترین میزان ورود خودرو در این مدت مربوط به محور کمربندی قم ـ کاشان بوده که بیش از ۹ میلیون و ۲۲۳ هزار دستگاه خودرو از آن عبور کردهاند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای استان قم ادامه داد: کمترین میزان تردد ورودی نیز در محور قدیم کاشان ـ قم ثبت شده و در این بازه زمانی بیش از ۳۰۹ هزار دستگاه خودرو از این مسیر وارد استان شدهاند.
محمدی اطهر با اشاره به وضعیت سرعت تردد در محورهای استان گفت: میانگین سرعت ثبتشده خودروها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۸۱ کیلومتر بر ساعت بوده است.
وی همچنین از فعالیت ۸۰ سامانه ترددشمار جادهای در محورهای استان خبر داد و افزود: علاوه بر این، ۸۲ دوربین ثبت تخلف، ۳۳ دوربین نظارت تصویری، چهار سامانه عکسبرداری ثابت، چهار تابلوی پیام متغیر، یک دوربین ترددشمار، یک سامانه توزین در حال حرکت، یک سامانه پلاکخوان در پایانه مسافری کوثر، ۷۹ دستگاه بیسیم و ۱۳۷ سامانه ردیاب خودرویی نیز برای پایش و مدیریت ترافیک جادههای استان مورد استفاده قرار میگیرند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم با تأکید بر نقش سامانههای هوشمند در کنترل و مدیریت ترافیک جادهای خاطرنشان کرد: توسعه کمی و کیفی این سامانهها بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد و متناسب با نیاز، تجهیزات جدید به شبکه مدیریت راههای استان افزوده میشود.
وی در پایان از افزایش تردد در تیرماه امسال خبر داد و گفت: طی این ماه بیش از ۶ میلیون و ۸ هزار دستگاه خودرو وارد استان قم شدهاند که نسبت به تیرماه سال گذشته رشد ۲ درصدی را نشان میدهد.