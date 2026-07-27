به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رویداد ورزشی که به میزبانی باشگاه ایران‌زمین برگزار شد، سوارکاران در رده‌های آزمون ورودی، مبتدی، اسب زایچه ایران و همچنین رده‌های E و D بزرگسالان با هم به رقابت پرداختند.

در رده D بزرگسالان، علی فرهمند با اسب کالیدا از باشگاه ایران‌زمین بر سکوی نخست ایستاد و محمدحسین جنتیان و امیرحسین کیانی نیز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

همچنین در رقابت اسب‌های زایچه ایران، عرشیا طباطبایی با اسب هیون موفق به کسب مقام اول شد و باران صداقت و سهیل توکلی جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.