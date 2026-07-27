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ششمین دوره مسابقات پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رویداد ورزشی که به میزبانی باشگاه ایرانزمین برگزار شد، سوارکاران در ردههای آزمون ورودی، مبتدی، اسب زایچه ایران و همچنین ردههای E و D بزرگسالان با هم به رقابت پرداختند.
در رده D بزرگسالان، علی فرهمند با اسب کالیدا از باشگاه ایرانزمین بر سکوی نخست ایستاد و محمدحسین جنتیان و امیرحسین کیانی نیز به ترتیب مقامهای دوم و سوم را از آن خود کردند.
همچنین در رقابت اسبهای زایچه ایران، عرشیا طباطبایی با اسب هیون موفق به کسب مقام اول شد و باران صداقت و سهیل توکلی جایگاههای بعدی را به خود اختصاص دادند.