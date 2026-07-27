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کارآگاهان پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: دو مالخر حرفهای اموال سرقتی را شناسایی و دستگیر و ۲۳ دستگاه تلفن همراه مسروقه را کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه محسن حسنی رئیس پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به افزایش وقوع سرقتهای گوشی تلفن همراه به روش قاپزنی و تشکیل پروندههای متعدد در این زمینه، شناسایی و دستگیری سارقان و مالخران این باندها بهمنظور برخورد قاطع با برهمزنندگان امنیت و آرامش شهروندان، بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این پایگاه قرار گرفت.
وی افزود: در جریان تحقیقات، تیم مبارزه با گوشیقاپی پایگاه یازدهم پلیس آگاهی با انجام بررسیهای میدانی، اقدامات اطلاعاتی، بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته محل وقوع سرقتها و بهرهگیری از منابع اطلاعاتی، موفق به شناسایی اعضای مرتبط با این پرونده شد.
رئیس پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در تحقیقات، هویت دو مالخر تلفنهای همراه سرقتی شناسایی شد و پس از اخذ نیابت قضایی، تیمی از کارآگاهان به شهرستان شهریار اعزام شدند. وی تصریح کرد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۲۳ دستگاه تلفن همراه مسروقه را کشف و ضبط کردند و هر دو متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی سایر مرتبطان پرونده به پلیس آگاهی منتقل شدند.
وی با تأکید بر روند شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط با این پرونده، تصریح کرد: تحقیقات برای شناسایی سارقان اصلی، کشف دیگر اموال سرقتی و شناسایی مالباختگان احتمالی همچنان ادامه دارد.
رئیس پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از تلفن همراه در معابر عمومی، در صورت مشاهده موارد مشکوک یا اطلاع از خرید و فروش اموال سرقتی، مراتب را در سریعترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند تا از گسترش اینگونه جرائم جلوگیری شود.