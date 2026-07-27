به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: نشست برنامه‌ریزی این رویداد با حضور مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش برگزارشد و برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره هماهنگی شده است.

محمدرضا نظریان افزود: این جشنواره، همانند دوره‌های گذشته، شرایط تعامل، همدلی، تبادل تجربیات و تقویت عدالت آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت دانش‌آموزان عشایر را فراهم می‌کند و دستاورد‌های ارزشمندی برای استان و کشور همراه دارد.

وی با اشاره به موفقیت ارزشمند ادامه داد: این رقابت‌ها با حضور ۲۷۰ شرکت‌کننده از ۵۲ کشور جهان برگزار شد و تیم جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب چهار نشان شد که از این تعداد، دو نشان متعلق به دانش‌آموزان استان اصفهان است.

نظریان گفت: مبین کریمی از دبیرستان استعداد‌های درخشان اژه‌ای ۲ ناحیه یک اصفهان موفق به کسب مدال نقره این رقابت‌ها شد که بالاترین مدال کسب‌شده توسط تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مسابقات به شمار می‌رود؛ همچنین احسان ذوالفقاری از دبیرستان استعداد‌های درخشان اژه‌ای ۱ ناحیه سه اصفهان نیز مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

وی افزود:یکی از دغدغه‌های آموزش و پرورش و مجموعه آموزش عالی، حفظ سرمایه‌های انسانی و فراهم کردن شرایطی است که نخبگان بتوانند درکشور خود بمانند و توانمندی‌های علمی خود را در مسیر پیشرفت ایران اسلامی به کار گیرند.