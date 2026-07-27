پخش زنده
امروز: -
با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، «حسین فروزان» به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر اقتصاد در متن این حکم آورده است؛
جناب آقای حسین فروزان
نظر به تعهد، تجارب و شایستگیهای جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب میشوید.
انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، مدیریتی و کارشناسی، در چارچوب سیاستهای دولت چهاردهم و برنامه «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد»، درخصوص مأموریتهای ذیل تمام توان خود را مصروف نمایید:
تقویت هماهنگی دبیرخانه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای تابعه، بهویژه در حوزههای گمرک، مالیات، تأمین مالی، سرمایهگذاری، بیمه، بازار سرمایه و سایر امور اقتصادی مرتبط با مناطق آزاد، بهمنظور بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیت درون وزارتی برای حل مشکلات مناطق.
پیگیری برنامه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد و تکمیل هرچه سریعتر اسناد راهبردی مناطق، شامل مأموریت اختصاصی، اولویتهای راهبردی، پروژههای پیشران توسعه، شاخصهای عملکردی و الزامات اجرایی هر منطقه.
استقرار الگوی اختیار مسئولانه در حکمرانی مناطق آزاد؛ به این معنی که اختیارات قانونی مناطق در قبال پذیرش مأموریتهای توسعهای مشخص، پاسخگویی مدیریتی و تحقق نتایج قابل سنجش اعمال شود.
پیگیری تحقق ظرفیتهای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بر مبنای مأموریت اختصاصی، اولویتهای راهبردی و پروژههای پیشران مصوب هر منطقه.
ارتقاء نقش دبیرخانه به نهاد راهبری، پشتیبانی ملی، پایش عملکرد و کنترل راهبردی و پرهیز از مداخلههای موردی و تمرکزگرایانه در اداره مناطق.
استقرار رصدخانه مناطق آزاد بهعنوان زیرساخت دادهای و تحلیلی دبیرخانه برای پایش شاخصهای مالی، اقتصادی، سرمایهگذاری، تجاری، عمرانی، شرکتی و عملکردی مناطق و رصد پیشرفت پروژههای پیشران.
تقویت بازاریابی، برندسازی و معرفی حرفهای فرصتهای سرمایهگذاری مناطق آزاد با هدف جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، توسعه مشارکتهای بخشخصوصی و حرکت مناطق آزاد به سمت درآمدهای پایدار.
تعامل مؤثر و منظم با مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی مرتبط بهمنظور رفع موانع، تسهیل سرمایهگذاری و تحقق مأموریتهای توسعهای مناطق.
امید است با اتکال به خداوند متعال با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم و با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، در انجام این مسئولیت مهم و تحقق اهداف دولت محترم در ارتقاء جایگاه مناطق آزاد و نقش آفرینی در اقتصاد ملی موفق و مؤید باشید.
از جمله سوابق حسین فروزان میتوان به مشاور اقتصادی ایمیدرو، مدیرعامل هلدینگ صنایع بهشهر، مشاور مدیرعامل شرکت مدیریت و توسعه سرزمین مکران، مشاور رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو اشاره کرد.