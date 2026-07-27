به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، لفته دورکوندی فرماندار ویژه خرمشهر در نشست ستاد اربعین حسینی در مرز شلمچه با اشاره به تداوم نشست ها برای بررسی عملکرد کمیته‌های ستاد اربعین به صورت روزانه گفت: تمهیدات لازم برای بازگشت زائران نیز اندیشیده‌ شده است و امکانات لازم از سوی مواکب مردمی و ارگان‌های مختلف مهیا شده است.

ولی اله حیاتی معاون انتظامی امنیتی استانداری خوزستان هم از تردد روان و بدون مشکل در مرزها خبر داد و افزود: ۴۸ گذرگاه برای عبور زائران در این مرز در نظر گرفته شده و هر زائر در کمتر از ۴ ثانیه از مرز عبور می‌کند.

وی از مرز شلمچه بعنوان دومین مرز پر تردد کشور یاد و خاطر نشان کرد: بیش از ۵۱۰ هزار نفر تاکنون از مرز‌های استان خوزستان به عازم عتبات عالیات عراق شده اند.