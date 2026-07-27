به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آرش امینی، مدیرکل امور آموزش دانشگاه صنعتی شریف درباره تأثیر مجازی شدن کلاس‌ها و امتحانات بر کیفیت آموزشی، گفت: نمره‌های این ترم هنوز نهایی نشده است که بتوانیم آمار دقیقی ارائه کنیم، اما نتایج اولیه نشان میدهد که استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی افزایش یافته است.

امینی با اشاره به دشواری اثبات تخلف آموزشی در فضای مجازی، اظهار کرد: ممکن است من به عنوان استاد مطمئن باشم که استفاده غیرمجاز صورت گرفته است، اما وقتی مدرک اثباتی نداشته باشم، نمیتوانم آن را به عنوان تقلب ثبت کنم. این موضوع واقعاً قابل حل ساده نیست.

وی با یادآوری تجربه آموزش مجازی، گفت: در دوران کرونا این اتفاق تشدید شد. برخی دانشجویان تقلب میکنند، برخی قصد تقلب ندارند و برخی نیز مردد هستند؛ اما وقتی دانشجو احساس میکند اگر تقلب نکند از فردی که تقلب کرده عقب میماند، ممکن است تحت فشار این شرایط به سمت تقلب برود.

مدیرکل امور آموزش دانشگاه صنعتی شریف، تاکید کرد: استفاده از این ابزار‌ها و روش‌ها کاملاً محسوس است و مجازی شدن امتحانات به شدت کیفیت ارزیابی‌ها را کاهش داده است.

وی گفت: وقتی تمام ترم مجازی برگزار میشود، تکلیف کلاسی، تمرین، پروژه و امتحان نیز به شکل مجازی انجام میشود؛ بنابراین بخش‌های مختلف فرآیند آموزشی تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار میگیرد و کیفیت ارزیابی‌ها آسیب می‌بیند.

امینی درباره ظرفیت پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه صنعتی شریف، افزود: معادل ۴۰ درصد ظرفیت دفترچه کنکور برای پذیرش مقطع کارشناسی ارشد، به صورت بدون آزمون از طریق دانشجویان استعداد درخشان پذیرش میکنیم و در مقطع دکتری نیز این سهم ۲۰ درصد است.

وی با بیان اینکه تعداد نهایی دانشجویان پذیرش شده با توجه به تغییر در ظرفیت دفترچه کنکور در سال‌های مختلف ممکن است تغییر کند، افزود: این ظرفیت‌ها در سال‌های مختلف کم و زیاد میشود. امسال نیز به دلیل شرایط خاصی که وجود داشت، برای مقطع دکتری درخواست دادهایم که ۸ نفر اضافه بر ظرفیت پذیرش در مقطع دکتری داشته باشیم و سازمان سنجش باید در خصوص این درخواست تصمیمگیری کند.

مدیرکل امور آموزش دانشگاه صنعتی شریف گفت: ظرفیت پذیرش استعداد درخشان در مقطع دکتری در کل دانشگاه معمولاً در حدود ۵۰ نفر است، اما در مقطع کارشناسی ارشد این عدد در حدود ۳۰۰ نفر است؛ البته این آمار دقیق و ثابت نیست و ممکن است در سالی به ۳۳۰ نفر برسد یا در سالی دیگر حدود ۲۸۰ نفر باشد.

امینی با اشاره به سازوکار پذیرش بدون آزمون در دانشگاه شریف، گفت: ما تعدادی ظرفیت برای پذیرش بدون آزمون داریم که تحت عنوان استعداد درخشان شناخته میشود. بخشی از این ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان خود دانشگاه شریف و بخشی نیز برای دانشجویان خارج از دانشگاه شریف است.

وی گفت: در مقطع دکتری میان دانشجویان شریف و غیرشریف تفاوتی وجود ندارد، اما در مقطع کارشناسی ارشد این تفکیک وجود دارد؛ یعنی مشخص میشود چه میزان ظرفیت برای دانشجویان شریف و چه میزان ظرفیت برای دانشجویان سایر دانشگاههاست. پس از پذیرش، این دانشجویان بدون آزمون وارد دانشگاه شریف میشوند و تحصیل خود را آغاز میکنند.

مدیرکل امور آموزش دانشگاه صنعتی شریف درباره سرنوشت دانشجویان استعداد درخشان پس از ورود به دانشگاه و میزان جذب آنان در صنعت، گفت: اینکه این دانشجویان بعداً جذب صنعت میشوند یا خیر، موضوعی نیست که ما آن را بررسی یا رصد کنیم. آماری هم در این زمینه نداریم و نمیدانیم بعد از ورود و تحصیل، دقیقاً چه مسیری را طی میکنند.

امینی درباره حمایت‌های دانشگاه شریف از دانشجویان استعداد درخشان، تصریح کرد: واقعیت این است که تسهیلات خاصی برای این دانشجویان وجود ندارد. دانشگاه شریف به دلیل اعتبار علمی خود معمولاً اولویت اول بسیاری از داوطلبانی است که میخواهند از مسیر استعداد درخشان پذیرش شوند.

امینی درباره رشته‌های کم متقاضی و احتمال بازنگری یا حذف آنها، گفت: موضوع به این شکل نیست که اگر رشت‌ه‌های متقاضی کمتری دارد، لزوماً مورد نیاز کشور نباشد. واقعیت این است که برخی رشته‌ها وجود دارند که نیاز کشور به آنها همچنان برقرار است، اما از نظر بازار کار شاید جذابیت کمتری برای داوطلبان داشته باشند.

وی، افزود: برای نمونه، در پذیرش استعداد درخشان ممکن است رشت‌ه‌های های داشته باشیم که اگر دو یا سه نفر ظرفیت دارد، ناگهان ۴۰ متقاضی برای آن ثبتنام کنند. در مقابل، رشت‌های هم وجود دارد که پنج نفر ظرفیت دارد، اما فقط دو متقاضی برای آن پیدا میشود و سه ظرفیت خالی میماند.

وی درباره راه اندازی رشته‌های جدید در دانشگاه صنعتی شریف، گفت: از ورودی‌های سال ۱۴۰۴، رشته کارشناسی اقتصاد را آغاز کردیم. رشته انرژی نیز به همین شکل فعال شده است. پیش از این در مقطع کارشناسی رشته انرژی نداشتیم، اما این رشته مصوب شد و اکنون دانشگاه شریف در رشته انرژی دانشجو جذب میکند.