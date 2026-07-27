مراکز خدمات جامع سلامت زرقان با هزینه ای افزون از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به سیستم‌های برق اضطراری مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشت و درمان زرقان گفت: مراکز خدمات جامع سلامت این شهرستان با هزینه ای افزون از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به سیستم‌های برق اضطراری و زیرساخت‌های پایدار شبکه مجهز شدند تا خدمت‌رسانی در زمان قطعی برق بدون وقفه ادامه یابد.

بابک بهزادی افزود: با اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۱۲ عدد باتری برای ۲ دستگاه UPS مراکز خدمات جامع سلامت روستایی بندامیر و خانه بهداشت دژآباد خریداری و جایگزین شد.

وی بیان کرد: همچنین جابه‌جایی، ساماندهی و بهسازی اتاق سرور شبکه بهداشت و درمان این شهرستان همراه با نصب رک و تجهیزات مورد نیاز اجرایی شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان زرقان گفت: اجرای این طرح‌ها موجب پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیک سلامت و تداوم دسترسی پزشکان خانواده و مراقبان سلامت به سامانه‌های مورد نیاز به خصوص در زمان قطعی برق می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان زرقان گفت: چهار دستگاه موتور برق برای مراکز خدمات جامع سلامت ضیغمی، رحمت‌آباد، بندامیر و لپویی با هزینه ۲ میلیارد تومان از محل مشارکت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران نصب و راه اندازی شد.

شهرستان زرقان در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.