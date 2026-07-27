به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سردار حسین حسن‌پور با اشاره به آغاز سفر‌های زیارتی اربعین، از آمادگی کامل پلیس گیلان برای تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات لازم در حوزه گذرنامه، ترافیک، امنیت و انتظامی خبر داد.

وی با بیان اینکه پلیس از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی لازم برای سفر اربعین را آغاز کرده است، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۶ هزار جلد گذرنامه زیارتی و عادی در استان صادر شده و این روند همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی گیلان افزود: صدور گذرنامه به‌صورت حضوری در شهرستان‌های رشت، بندرانزلی، لاهیجان و آستارا انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند علاوه بر مراجعه به دفاتر پلیس گذرنامه، از خدمات دفاتر پلیس +۱۰ نیز استفاده کنند، همچنین امکان ثبت درخواست از طریق سامانه و نرم‌افزار «پلیس من» نیز برای متقاضیان فراهم شده است.

سردار حسین حسن پور با بیان اینکه داشتن گذرنامه معتبر برای خروج از کشور الزامی است و همه زائران باید پیش از سفر از اعتبار مدارک خود اطمینان حاصل کنند، از زائران خواست دریافت گذرنامه زیارتی را به روز‌های پایانی موکول نکنند تا در روند سفر آنان مشکلی ایجاد نشود.

وی با اشاره به اعتبار گذرنامه‌ها تصریح کرد: اگرچه اعتبار گذرنامه‌ها پنج ساله است، اما برای سفر اربعین باید حداقل شش ماه از اعتبار آن باقی مانده باشد؛ بنابراین افرادی که از گذرنامه‌های سال‌های قبل استفاده می‌کنند، لازم است پیش از سفر نسبت به بررسی اعتبار آن اقدام کنند.

فرمانده انتظامی استان گیلان همچنین از تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای مشمولان غیرغایب خبر داد و گفت: امسال وثیقه خروج از کشور برای این افراد حذف شده است تا امکان حضور آنان در این سفر معنوی با سهولت بیشتری فراهم شود.