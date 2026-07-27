مدیر طرح تأمین ناوگان مترویی کلان‌شهر‌های کشور از تمرکز ایدرو بر تکمیل و تحویل ۳۰ دستگاه واگن مترو تا پایان سال خبر داد و گفت: این واگن‌ها برای تأمین نیاز ناوگان متروی تبریز، اصفهان و شیراز به بهره‌برداری خواهند رسید.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای پیمان هاتفی نژاد در نشست بررسی آخرین وضعیت طرح تأمین ۳۱۵ دستگاه واگن مترو، توسعه ناوگان حمل‌ونقل ریلی را از اولویت‌های ایدرو برشمرد.

وی با تأکید بر اینکه تمرکز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در سال ۱۴۰۵ بر تکمیل، ساخت و تحویل ۳۰ دستگاه واگن مترو است، افزود: این واگن‌ها برای پاسخگویی به نیاز ضروری ناوگان متروی کلان‌شهر‌های تبریز، اصفهان و شیراز در نظر گرفته شده‌اند و تحویل آنها نقش مهمی در افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران، بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی و ارتقای رضایتمندی شهروندان خواهد داشت.

در این نشست بر ضرورت همکاری مستمر میان کارفرما، مدیر طرح و پیمانکاران داخلی و خارجی برای رفع موانع اجرایی، تأمین به‌موقع قطعات، هماهنگی‌های فنی و تداوم فرآیند تولید تأکید شد.

در پایان، حاضران با تأکید بر پیگیری مصوبات این نشست، بر تسریع روند تکمیل و تحویل واگن‌های مورد نیاز کلان‌شهر‌ها و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌های ایجادشده در شبکه ریلی کشور توافق کردند.

نشست هماهنگی طرح تأمین ۳۱۵ دستگاه واگن مترو با محوریت راه‌اندازی مجدد خط تولید کارخانه ایریکو و با حضور مدیر طرح تأمین واگن مترویی ایدرو، نمایندگان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی برگزار شد.