رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با تأکید بر این‌که کیفیت آغاز سال تحصیلی در ماه‌های پیش از مهر رقم می‌خورد، گفت: حضور میدانی مدیران، حمایت از مدارس و امیدآفرینی در محیط‌های آموزشی، محور‌های اصلی برنامه‌های سمپاد در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خواهد بود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ الهام یاوری در نشست با رؤسای ادارات سمپاد استان‌ها با اشاره به ضرورت آغاز متفاوت سال تحصیلی جدید اظهار کرد: تجربه سال گذشته نشان داد که تحقق اهداف آموزشی و تربیتی، نیازمند برنامه‌ریزی زودهنگام، انسجام مدیریتی و حضور فعال مدیران در میدان عمل است؛ از این‌رو سازمان، راهبرد‌های آغاز سال تحصیلی را پیش از شروع مهرماه به همه استان‌ها ابلاغ کرده است.

وی افزود: مهرماه در تیر، مرداد و شهریور ساخته می‌شود و هر اندازه مدارس در این فرصت برای آغاز سال تحصیلی آماده‌تر باشند، زمینه تحقق اهداف آموزشی و تربیتی نیز بهتر فراهم خواهد شد.

یاوری، نقش رؤسای ادارات سمپاد استان‌ها را فراتر از انجام امور اداری دانست و تصریح کرد: انتظار سازمان آن است که مسئولان استانی، رهبران آموزشی مدارس باشند؛ با حضور مستمر در مدارس، ارتباط نزدیک با مدیران و پشتیبانی عملی از آنان، جریان علمی و تربیتی مدارس را هدایت کنند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، تدوین برنامه عملیاتی برای همه مدارس را یکی از مهم‌ترین الزامات سال تحصیلی جدید عنوان کرد و گفت: هر مدرسه باید پیش از آغاز مهر، دارای برنامه‌ای مشخص با اهداف، زمان‌بندی، مسئول اجرا و شاخص‌های ارزیابی باشد تا امکان پایش مستمر و اصلاح به‌موقع برنامه‌ها فراهم شود.

وی احیای کارسوق‌های علمی، فعالیت‌های پژوهشی، باشگاه‌های علمی، المپیادها، برنامه‌های مهارت‌آموزی، فعالیت‌های فرهنگی و هویت‌بخش و نیز گسترش بازدید‌های علمی را از دیگر اولویت‌های سازمان برشمرد و افزود: دانش‌آموزان سمپاد باید علاوه بر آموزش‌های رسمی، فرصت تجربه، پژوهش، نوآوری و حل مسئله را نیز در محیط مدرسه به دست آورند.

یاوری همچنین بر برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه آیین آغاز سال تحصیلی، استقبال شایسته از دانش‌آموزان به‌ویژه ورودی‌های جدید، تقویت ارتباط با خانواده‌ها و ایجاد فضای بانشاط و امیدآفرین در مدارس تأکید کرد و این اقدامات را در تقویت هویت و انگیزه دانش‌آموزان مؤثر دانست.

وی با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت، راهبرد اصلی سمپاد در سال تحصیلی آینده است، اظهار داشت: ملاک موفقیت مدارس، تعداد برنامه‌های اجراشده نیست؛ بلکه میزان اثرگذاری آنها بر رشد علمی، تربیتی و مهارتی دانش‌آموزان است و از همین رو، پایش مستمر عملکرد مدارس و ارزیابی نتایج برنامه‌ها در دستور کار سازمان قرار دارد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان در ادامه از رؤسای ادارات سمپاد استان‌ها خواست تا پایان مردادماه سه اقدام اساسی را به سرانجام برسانند؛ نهایی‌سازی برنامه عملیاتی همه مدارس، برگزاری نشست‌های راهبردی با مدیران مدارس و تدوین تقویم جامع فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رویداد‌های دانش‌آموزی استان‌ها برای سال تحصیلی جدید.

یاوری در پایان با اشاره به ارائه این راهبرد‌ها توسط فرهاد فتحی‌نژاد، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت مدارس سازمان، در نشست رؤسای ادارات سمپاد استان‌ها، خاطرنشان کرد: موفقیت سمپاد در گرو همدلی، برنامه‌محوری و پشتیبانی مؤثر از مدارس است و اگر از فرصت پیش‌رو به‌درستی استفاده کنیم، بخش مهمی از مسائل سال تحصیلی پیش از آغاز مهرماه برطرف خواهد شد و مدارس استعداد‌های درخشان با آمادگی، نشاط و کیفیت بیشتری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.