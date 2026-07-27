بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به آخرین بررسی نقشههای هواشناسی اظهار کرد: با تداوم وزش باد بهنسبت شدید شمالغربی روی خلیج فارس تا فردا سهشنبه، بهویژه در فراساحل شمالی و مرکزی استان بوشهر، در برخی ساعتها شاهد مواج بودن خلیج فارس خواهیم بود.
زهرا راستگو افزود: همچنین در ساعتهایی از وقت امروز، با رشد ابر در برخی نقاط، بیشتر در ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی استان بوشهر، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی بهصورت وزش تندباد لحظهای همراه با گردوخاک، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی با اشاره به شرایط دمایی و رطوبت هوا در استان، تصریح کرد: در شبانهروز گذشته بیشینه دمای هوا در نقاط مختلف استان بوشهر بین ۳۹ تا ۴۷ درجه سانتیگراد در نوسان بوده و میزان رطوبت و شرجی در نواحی ساحلی استان نیز تا ۷۵ درصد رسیده است.
معاون پیشبینی هواشناسی بوشهر درباره وضعیت جوی و دریایی استان در ۲۴ ساعت آینده نیز گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر خواهد بود و در برخی نقاط شرقی و جنوبی، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی وجود دارد. همچنین فردا در مناطق شمالی و مرکزی استان، احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای پیشبینی شده است.
وی اضافه کرد: جهت وزش باد بیشتر شمالغربی و گاهی جنوبغربی تا جنوبشرقی با سرعت ۸ تا ۳۲ و گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود و در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان، سرعت باد به ۱۶ تا ۴۴ و گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت میرسد.
راستگو ادامه داد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی استان بوشهر بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر، در سواحل جنوبی ۳۰ تا ۹۰ و گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و در فراساحل نیز ۹۰ تا ۱۵۰ و گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۷:۱۳، جزر اول ساعت ۱۵:۲۹، مد دوم ساعت ۲۱:۲۹ و جزر دوم ساعت ۲۳:۵۳ دقیقه خواهد بود.