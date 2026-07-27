پیش‌بینی وزش باد و احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط بوشهر

هواشناسی استان بوشهر از تداوم وزش باد خبر داد و افزایش ابر و بارش پراکنده را برای ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی استان پیش‌بینی کرد.