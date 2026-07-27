به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین هوشمند در نشست کمیته فنی صید و بنادر ماهیگیری خوزستان که با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای آغاز فصل صید میگو برگزار شد، اظهار کرد: با بررسی‌های دقیق کارشناسی و ارزیابی وضعیت ذخایر میگو در صیدگاه‌های استان، هماهنگی‌های لازم میان پژوهشکده، اداره کل شیلات و اتحادیه‌های صیادی انجام شد.

وی افزود: اعضای این کمیته با تحلیل دقیق شرایط موجود و با استناد به نتایج ارزیابی ذخایر و همچنین هماهنگی با اداره کل شیلات استان بوشهر، تصمیمات لازم را برای آغاز فعالیت صیادان اتخاذ کردند.

هوشمند در پایان با اعلام رسمی زمان آزادسازی صید، گفت: بر اساس مصوبات این جلسه، صید میگوی ببری در صیدگاه «بحرکان» از تاریخ ۷ مردادماه سال جاری برای تمامی شناور‌های استان خوزستان تا اطلاع ثانوی آزاد است.

رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور در پایان خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف ساماندهی فرآیند صید، حمایت از معیشت جامعه صیادی و همچنین تضمین بقای ذخایر زیستی ارزشمند این آبزی در آب‌های استان خوزستان اتخاذ شده است و امیدواریم صیادان عزیز با رعایت ضوابط قانونی، همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.